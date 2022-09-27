Mersin'deki terör saldırısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki kadın teröristi batıl davanız için feda ettiniz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Kuruluştan Bugüne MKYK ve İl Başkanları toplantısında önemli mesajlar verdi. Konuşmasına AK Parti kadın kollarının gösterdikleri emekler için teşekkür ederek başlayan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

AK Parti, Türk siyasi hayatında en etkin kadın teşkilatını kuran, kadınlara en çok yer veren partidir. Dünyada pek çok siyasi parti, AK Parti'nin kadın teşkilatlanması modelini örnek alarak kendisine uyarlamaya çalışmıştır.

NASIL BİR BEYİN YIKAMA YAPTINIZ Kİ BU İKİ KADIN KENDİLERİNİ BATIL DAVANIZ İÇİN FEDA ETTİ

Dün Mersin'de yaşanan hadiseyi gördük. İki tane terörist kadını kimler istismar ediyor? Malum, parlamentoda olan parti. Adı parti. Ama dikkat edin, terörist olarak kullandığı iki kadın. İki kadın kendilerini patlatıyor ve Mersin'de bunlar ölüyor. Bu ne vicdan, bu nasıl bir anlayış, nasıl bir beyin yıkama yaptınız ki bu iki kadın kendilerini batıl davanız için feda etti. Üstelik de polisevimizi imha etmeye çalışırken. Bunlar hangi yüzle 'Biz Türk siyasi hayatında varız' diyecekler. Yüzlerce kadın bu batıl terör davası için kendilerini yok etti.

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"BU OYUNA GELMEYİN"

Yürüttüğümüz her mücadelede kadınlarımızı yanımızda görmenin şevki ile daha önemli adımlar attık. Kadını yok saymak insanlığın yarısından vazgeçmek demektir. Geçmişte kimi cehaletten, kimi dış etkilerden kaynaklanan sebeplerle kadınlarımızın sıkıntılar çektiği elbette bir gerçektir. Sadece başörtüleri sebebiyle polis copları altında üniversite kapılarında kızlarımızın analarıyla birlikte inletildiği durumları herhalde yok sayamayız. Artık bu ülkenin hiçbir kurumunda başörtü sebebiyle kadınlarımıza, kızlarımıza zulmedilemez, o dönem bitti. Bunu biz başardık.CHP, birkaç başörtülüyü buluyor, yakasına rozet takıyor, 'sizden yanayız'.. O kardeşlerime sesleniyorum, gelmeyin bu oyuna.

AİLE MERKEZLİ SOSYAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ DÖNEMİ

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Aile yapısının korunmasında kadının rolü konusunda katetmemiz gereken mesafe olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemi, aile merkezli sosyal yapının güçlendirilmesi dönemine hep beraber getireceğiz. Ailelerimiz güçlü olursa millet de güçlü demektir. Batı'nın yaşadığı sıkıntının temelinde aile müessesinin dağılmasının yer aldığını görüyoruz.

TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI'NIN BÜTÇESİNİ 40 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDIK

Yarın Ankara'nın ikinci dev şehir hastanesinin açılışını yapacağız. Her yönüyle modern, inşallah inanıyorum ki bu saatten sonra Ankara'nın sağlıkta sorunu kalmayacak. Hasta kabulleri de başladı. 500 bin konut, 250 bin konut arsası, 50 bin iş yeri projesinin milletimiz tarafından nasıl memnuniyetle karşılandığını hep beraber gördük. 15 milyar liralık bütçeyle açıkladığımız Türkiye Aile Destek Programı'nın bütçesini 40 milyar liraya çıkardık. 2,5 milyon haneye ulaşacak bu programla bir yıl boyunca çocuklarının ihtiyaçlarından elektrik faturalarına kadar geniş bir yelpazede insanlarımıza destek olmayı hedefliyoruz.

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2023'TE BİZ ÜLKEMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek, enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.

Emin olun 2023'te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama muhalefet cephesinde epeyce bir isim zorunlu emekliliğe ayrılacak. Kifayetsiz muhterisleri önce kendi partileri tasfiye edecek, sonra da milletimiz hepsini siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldıracak. Bugüne kadar 15 seçimde bunu başarmış bir parti olarak 2023'te daha büyük zaferlere imza atmamızın önünde hiçbir engel yoktur.