Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna esir takası açıklaması

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'ne geldi. Erdoğan cuma namazını kıldıktan sonra açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Ukrayna savaşı ve esir takası ile ilgili yöneltilen soruya, "Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili olarak attığımız bu adımda tabi öncelikli tahıl koridoru meselesi. Ardından girişimleri başlattığımız esir takasıyla ilgili süreçte hamdolsun dört milyon tonu aşan bir tahıl koridorundan gidişler oldu. Hala devam ediyor. Burada bizim şu andaki önemli adımlarımızdan bir tanesi Rusya tarafından gelecek olan tahıl. Şu ana kadar gelenler daha çok Ukrayna. Şimdi Rusya'yı da başlattığımız andaki en önemlisi gübre nakli meselesi. Bunu da başlattığımız anda özellikle fakir ülkelere, az gelişmiş ülkelere bu gübre naklini yapmamız onları da ciddi manada hareketlendirecektir. Burada üzerinde ısrarla durduğumuz konu esir takasıydı. Esir takasında da iki yüz ismin üzerinde durmuştuk. Bu iki yüz ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar tamamıyla bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde bunların içerisinde bir tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik. Şu an itibariyle de bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bizdeki misafirlere de sahip çıkıyoruz." diyerek yanıt verdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi yapıldı Haberi görüntüle

"ONLAR BİZİ GERİDEN VAGON OLARAK TAKİP EDİYORLAR"

Yunanistan'ın iletişim başkanlığı kurmasıyla ilgili yöneltilen soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onun iletişim başkanlığı var da bizim iletişim başkanlığımız yok mu? Bizim iletişim başkanlığımız çok daha güçlü, çok daha bu noktada dünya ile bir iletişim ağını kurdu, yürütüyor. Onlar bizi geriden vagon olarak takip ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Ekonomi kurmaylarıyla yapılacak toplantı ve Rusya'ya ait MİR sistemine ilişkin ise Erdoğan, "Neleri ele alacağımızı burada açıklarsan bu doğru olmaz. Şimdi bunların hepsini inşallah biraz sonra başlayacağımız toplantıda ele alacağız. Tabi bu sadece bir MİR kart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var? Bunların üzerinde duracağız. Neler yapabiliriz? Ne gibi adımlar atabiliriz? Bunların üzerinde durmak suretiyle bu çalışmamızı sürdüreceğiz." dedi.

Haberin Devamı

"ONUN DERDİ NİYE BİZİ GERİSİN Kİ?"

6'lı masanın ortak adayı ile ilgili ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arkadaşlar o bizim derdimiz değil. O onların derdi. Onun derdi niye bizi gersin ki? Biz işimize bakıyoruz. Şu an itibariyle cumhur ittifakı bu konuda kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor. Aramızdaki fark bu." dedi.

DEMEK Kİ DÜNYADA CİDDİ MANADA SEVENLERİMİZ VAR.

ABD ziyareti sırasında Centralpark'ta yaptığı geziyle ilgili de Erdoğan, "Parkta yanımıza gelen dünyanın değişik ülkelerinden, değişik yerlerden dostlar diyeceğim. Hepsi de hakikaten ummadığım beklemediğim şekilde farklı yaklaşımlarla, farklı sorularla bize karşı olan teveccühlerini gösterdiler. Bu da bizi tabi gerçekten mutlu etti. Demek ki dünyada ciddi manada sevenlerimiz var. Bize olumlu şekilde bakanlarımız var. Bu da Türkiye'nin nerelere geldiğini, ne gibi bir konuma yerleştiğini göstermesi bakımından çok çok önemli." dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.