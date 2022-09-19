Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Buradan Amerika'yı ikinci vatan eyleyen kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Biz sizleri özlemiştik. Görüyorum ki sizler de bizleri özlemişsiniz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gönüllerimizi buluşturan Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'ne şükranlarımı sunuyorum.

Bizler mesafelerin yaramayacağı kadar gönülleri yakınız. Girişimleriniz, akademi çalışmalarınız; Amerikan toplumuna önemli katkılarda bulunuyorsunuz. Bu ülkede söz sahibi olmak için gerekli adımlar atıyorsunuz. Tüm bunları yaparken anavatanla bağı koparmıyor, milletin bir parçası olduğunuzu unutmuyorsunuz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak emekleriniz için cani gönülden tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın bir araya gelmesini, birlikte hareket etmesini son derece umursuyorum. Hepimiz yurtdışında yaşayanlarla birlikte nüfusu 95 milyonu bulan büyük bir aileyiz.