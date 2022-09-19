Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TASC#New York
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 03:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen programda konuşuyor.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Buradan Amerika'yı ikinci vatan eyleyen kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Biz sizleri özlemiştik. Görüyorum ki sizler de bizleri özlemişsiniz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gönüllerimizi buluşturan Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'ne şükranlarımı sunuyorum.

Bizler mesafelerin yaramayacağı kadar gönülleri yakınız. Girişimleriniz, akademi çalışmalarınız; Amerikan toplumuna önemli katkılarda bulunuyorsunuz. Bu ülkede söz sahibi olmak için gerekli adımlar atıyorsunuz. Tüm bunları yaparken anavatanla bağı koparmıyor, milletin bir parçası olduğunuzu unutmuyorsunuz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak emekleriniz için cani gönülden tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın bir araya gelmesini, birlikte hareket etmesini son derece umursuyorum. Hepimiz yurtdışında yaşayanlarla birlikte nüfusu 95 milyonu bulan büyük bir aileyiz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TASC#New York

BAKMADAN GEÇME!

DADI EKONOMİSİ | Fiyatlar uçtu, 3 dil öğreten var... Bakıcı fiyatları yüzünden kariyerim bitti

DADI EKONOMİSİ | Fiyatlar uçtu, 3 dil öğreten var... 'Bakıcı fiyatları yüzünden kariyerim bitti'

#Bakıcı
Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles

BAKMADAN GEÇME!

DADI EKONOMİSİ | Fiyatlar uçtu, 3 dil öğreten var... Bakıcı fiyatları yüzünden kariyerim bitti

DADI EKONOMİSİ | Fiyatlar uçtu, 3 dil öğreten var... 'Bakıcı fiyatları yüzünden kariyerim bitti'

#Bakıcı
Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles