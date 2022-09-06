Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek'le yeni ticaret hedefini açıkladı

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Her alanda ikili münasebetlerimizin ekonomik ve ticari ilişkiler oluşturuyor. Ülkeler arasında istikrar ve barış ortamına da zemin hazırlıyor. bu doğrultuda, Türkiye'nin girişimci ruhunu yurt dışına taşımak için gayret eden İş Konseyi'ni tebrik ediyorum. Farklı etnik ve dini grupların yaşamak zorunda olduğu bu coğrafyada ayrışmalar, acıdan öte hiçbir sonuç vermeyecektir. Çatışmaların hiçbir tarafa fayda sağlamadığını net bir şekilde görüyoruz. Seçimlere giderken ayrıştırıcı söylemlerden uzak durulması önemlidir. Bu sabah muhattaplarımızla istişareler gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki ticari ilişkileri ele aldık.





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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ TİCARET HEDEFİNİ AÇIKLADI



Ticaretimizin daha da geliştirilme potansiyeli olduğunu biliyoruz. Saraybosna-Belgrad otoyolu projesini hızlandırmak için yapılabilecekleri ele aldık. Bunu bir barış projesi olarak görüyoruz. Ticaret hacmimiz bu yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı aynı göre yüzde 15 oranında artışla gerçekleşti. 2022 sonunda 1 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı bekliyoruz. Çok sayıda firmamız ikili ülkenin ticaretini ileri taşımada önemli rol üstleniyor. Önümüzdeki dönem tarım ve turizm alanlarına yönelmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. 200 civarında iş insanımızın bulunduğu toplantıda, bizler gerek Türkiye'den gelen gerek Bosna Hersek'li iş insanlarımızın yatırımlara yönelmesini rica ediyorum. Gelin hep birlikte yatırım yapalım, Bosna Hersek'i ayağa kaldıralım.

Hükümetin ve iş dünyasının Türk yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlayacağına inanıyorum. Bugünkü temasların başarılı sonuçlar vermesini temenni ediyorum. Kredinin temin edildiği söyleniyor. Ziraat Bankası genel müdürümüze gerekli talimatı verdim, gerekli desteği vermek suretiyle müteahhit firmamız adım atarak işini başlatacaktır. Seçim öncesi adımlar atılmış olsun istiyoruz. Bosna Hersek böyle önemli bir otobana sahip olsun. Dileğimiz istikrar ortamının gelişmesi ticaretin artmasıdır. Bizi bölmek için elinden gelen gayreti gösterenler var. Bunlara fırsat vermemiz lazım. Hep beraber gayret içinde bu adımı atarak, yola devam etmemiz lazım.







