Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin kutsallarına hakaret edenler hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Kütahya'da yaptığımız bugünkü toplu açılış töreninde 50 bini aşkın kardeşimizle beraberdik. Bugün baktım ki Afyon'da da durum başka. Bay Kemal Afyon'dan, Kütahya'dan sana selamlar var. Salgın sebebiyle 3,5 yıldır sizinle beraber olamadık. Büyük zaferin arifesinde zaferin şehrindeyiz.
Şehitler diyarı Afyonkarahisar'da vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için can veren tüm kahramanlara Allah'tan niyaz ediyorum. Bu özel günde, Kocatepe'den taarruz emrini veren Başkumandan Mustafa Kemal'i, şehitleri, Afyonkarahisar'ın şehitliklerinde koyun koyuna yatan tüm yiğitleri burada tazim ediyorum. Biraz önce Kütahya'daydık. Kütahyalı kardeşlerimizle bir araya geldik. Bundan tam 1 asır önce tüm imkansızlıklara rağmen verilen o destansı mücadeleyi yeniden birlikte hatırladık.
"TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞEHİTLİĞİDİR"
Buraların bir an önce alınması ve düşmanın yok edilmesi henüz 24 yaşındaki Yüzbaşı Agah'a verilir. 26. Ağustos öğlenden sonra bütün çarpışmalar 27 Ağustos öğlen vaktine kadar sürer. Yüzbaşı Agah onlara ağır kayıplar verdirerek, onları batı istikametine kaçmalarını sağlar. 50 Mehmetçik ve takviye kuvvetle düşman bu vadi içinde tamamen yok edilir. Kütahya'dan Çanakkale'ye kadar şehitliklerimizde buna benzer yiğitlik destanlarıyla doludur. Türkiye dünyanın en büyük şehitliğidir. Bu topraklar onun için şüheda yurdudur diyoruz.
Biz de şehitlerimizden aldığımız ilhamla, kutlu yürüyüşümüzü Afyon'dan başlattık. Partimizin temellerini buradan attık ve yolumuzu çizdik. Türkiye Cumhuriyeti'ni yükseltmek, güçlendirmek için canla başla çalışıyoruz.
"85 MİLYONUN TAMAMINA HİZMET GÖTÜRÜYORUZ"
Tescilli 600 konağın, 400'ünün restorasyonunu tamamladık. Afyonkarahisar sınırları içerisindeki demiryollarını yeniledik. Ankara-Afyonkarahisar-İzmir yüksek tren hattının çalışmaları sürüyor. Afyonlu çiftçilerimize toplam 3 milyar tutarında tarımsal destek verdik. Bu sene tarım ürünlerinde çok yüksek alım fiyatları açıklayarak, çiftçilerimizin yüzünü bir kez daha güldürdük. Tüm dünyanın içinde sürüklendiği bu fırtınadan, ülkemizi daha güçlü şekilde çıkaracağız. Muhalefet tüm mesaisini birbirilerinin kuyusunu kazmaya, yalan siyasetine harcarken, biz 85 milyonun tamamına hizmet götürüyoruz. Toplanıp dağılmaktan başka yaptıkları var mı? Bugün aynı zamanda Afyonkarahisar ve ilçelerinde toplam 4 milyar 67 liralık hizmete alıyoruz. Toplamda 228 eseri şehrimize kazandırıyoruz.