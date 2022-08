Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi azaltmayacak

Haberin Devamı

"İSRAİL'LE ATILAN ADIMLAR FİLİSTİN DAVAMIZA DESTEĞİMİZİ AZALTMAYACAK"



Dışişleri Bakanımın geçtiğimiz Mayıs ayında ziyareti sırasında, Türkiye-Filistin İkinci Ortak Komite toplantısı gerçekleştirilmişti. Bugün Sayın Başkan ve heyetiyle Türkiye-Filistin ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik atacağımız adımları ele aldık. Ayrıca önemli bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davamızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz. Türkiye iki devletli çözümü her platformda savunmaktadır. İsrail saldırılarında sivil can kayıplarına ilişkin tepkimizi açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. Buradan son saldırılarda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bu hususlardaki hassasiyet ve beklentilerimizi İsrailli muhataplarımıza en açık şekilde ve doğrudan aktardık. İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır. Aksine bu adımların Filistin meselesinin çözümüne ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayacağını, Filistinli kardeşlerimiz de ifade ediyorlar. TİKA, Kızılay, Sivil toplum kuruluşlarının Filistin'e yönelik insani ve kalkınma yardımları devam ediyor. Filistin'e yönelik mali ve gıda yardımlarımızı önceki yıllarda olduğu gibi devam ettiriyoruz. Ajansın finansman sorununun giderilmesi, Filistin halkına yönelik aksatmadan yürütmesi çok önemlidir. Türkiye olarak gayretlerimizi sürdüreceğiz.



"İKİ KARDEŞ ÜLKE OLARAK GELECEĞİMİZİ KONUŞMA FIRSATI BULDUK"



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise "Kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah sizleri korusun. Sizlerle tekrardan burada bir araya gelmiş olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim" diyerek şunları söyledi:



Sizlere Filistin meselesiyle ilgili son gelişmeleri sunma fırsatı buldum. Bizler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiğimizde dostane ve kardeşhane şekilde tüm meseleleri ele almaktayız. Türkiye'nin de dünya gıda güvenliği bağlamında rolünü görüşme fırsatını bulmakta. İki kardeş ülke arasında geleceğimizi konuşma fırsatını bulduk. Burada sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin halkının yanında durması ve değişmez tutumundan dolayı en içten teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti ve kurumlarının her alanda Filistin devletinin yanında olduğunu ve uluslararası arenada desteklediğini bilmekteyiz.