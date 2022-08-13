Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kardeşlik vurgusu: Bu sinsi oyunu hep birlikte bozacağız

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Hz. Hünkar'ın yaşadığı toprakların bereketini paylaşarak, bu sevgi, barış ve muhabbet kapısında sizlerle durmanın memnuniyeti içindeyim. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin. Bundan 751 yıl önce Hakk'a yürüyen Hacı Bektaş Veli başta olmak üzere tüm erenleri, gönül sultanlarını rahmetle anıyorum. Dünyanın dört bir yanına yayılan Hacı Bektaş Veli irfanı yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor. Tevhidimiz bir olalım, iri olalım, diri olalım üzerine kuruludur. Yaşadığımız kimi acılara rağmen millet olarak peygamberimizin öğüdünü sahiplendik.

Hak dostlarının en önemli özelliği Ehlibeyt sevgisi yanında inançlarını hayatın her alanına yansıtarak, insanların gönüllerini kazanmış olmalarıdır. Milletimiz en sıkıntılı dönemlerde dahi her kapının tevazuyla, edeple başlayan makamlarla aşmayı başarmıştır. Verdiğimiz mücadelelerin hayırlı neticelenmesini Hz. Hünkar başta olmak üzere gönül sultanlarının dualarına borçlu olduğumuz biliyoruz.

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Yine Hz. Peygamberin emanetini korurken, Fahrettin Paşa'ya bu cesareti veren de aynı irfandı. Bugün de bayrak gösterdiğimiz her yerde farkımızı ortaya koyuyor, kalıcı izler bırakıyoruz. 2022'yi UNESCO ile Hacı Bektaş Veli yılı olarak değerlendirdik. Hacı Bektaş Veli Dergahı diğer tüm kurumlar gibi kapatılmıştı. Bu sevgi ve muhabbet kapısının müze statüsü ile yeniden açılmasını sağlayan rahmetli Adnan Menderes'tir. Bu külliye tümüyle hizmete girmiştir.

"8 CEMEVİ TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"



Muharrem orucu vesilesiyle, Hüseyin Gazi Vakfı müzesinde şehitlerimi yad ettik. Bir süredir bakanlıklarımızın kordinasyonunda birlik çalışması yürütüyoruz. 5 bin 600 talep hızla karşılandı. Diğer taleplerle ilgili müşterek çalışma yapılıyor. Çeşitli illerimizde temeli atılan 8 cemevi toplu açılış törenini gerçekleştireceğiz. 85 milyonun tamamı Türkiye Cumhuriyeti devletinin mümtaz fertleridir.

"BU SİNSİ ALÇAK OYUNU HEP BİRLİKTE BOZACAĞIZ"

Bugün de ayrılık tohumları ekerek, parçalama hedefleri her zaman vardır. Birliğimiz beraberliğimiz güçlendirme yönünde en küçük adıma tahammül edemeyenlerin sufleyi nereden aldıklarını biliyoruz. Kimi Avrupa Birliği ülkelerinin Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız üzerinden oynamaya çalıştığı oyunu sizlerin de gördüğünü biliyorum. Bu sinsi alçak oyunu hep birlikte bozacağız.