'Piyasaları daha da rahatlatacağız...' Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan zincir marketlere mesaj

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Maşallah Çorum yine bugün bambaşka. Sevgili Çorumlular, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Dün meydana gelen depremden dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaklaşık 3 buçuk yılın ardından tekrar Çorum'da sizlerle beraber olmanın mutluluğu içindeyim.

Buradan bu coşkulu meydandan tüm Çorum'a, ilçelerine, köylerine selamlarımı gönderiyorum.

2019 seçimleri öncesinde 12 Şubat'ta bize verdiğiniz sözü tuttuğunuz için size teşekkür ediyorum. O gün meydanlara sığmamıştık. Çorum bugün de destan yazıyor.

Bu kardeşinizi bağrınıza bastığınız için sizlerle gurur duyuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Biliyorum yine kendini bilmezler çıkacak, aramızdaki muhabbete kara çalmaya çalışacaklar. Bu sevgi selini hafife alacaklar.

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Varsın onlar bizim nasıl bir memleket sevdası içinde olduğumuzu anlayamasınlar. Biz dili olup söyleyemeyenlere rağmen muhabbetimizi güçlendireceğiz.

Çorum'a eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz. Sizin hayır dualarınız olduğu müddetçe bize duraklamak yok.

Çorum’a gelirken elimiz boş gelmedik. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Güncel yatırım bedeli 3 milyar 263 milyon lirayı aşan 78 kalem eser ve hizmetin resmi açılışını bugün yapıyoruz.

Şehrimize modern bir stadyum kazandırmanın müjdesini vermiştik. 15 bin kişilik stadyumu kullanıma açtık. Çorum şu anda 2. ligde. 2. lig Çorum'a yakışmaz. Stadyumun hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Çorum belediyemiz, şehrimizi güzelleştirmek için taş üstüne taş koymaya devam ediyor.

2 yıl önce aramızdan ayrılan Arif Ersoy hocamızı rahmetle anıyorum. Fatih'in hocası Akşemsettin hazretlerine Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz şehitlerimiz Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip'i rahmetle anıyorum.

Yarın partimizin 21. yıl dönümüne kavuşacağız. 14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak o heyecanla çalışmaua devam edeceğiz.

Şimdi şurada bir tane poster görüyorum: 6'lı masa menüsü diyorlar. Herhalde siz bu menüyü görmüşsünüzdür. Yalan çorbası, kandil dolması, laf salatası, Selo kahvaltısı var, başka Washington portakalı var.

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Birileri masa kurup sabah akşam iftira üretirken, biz eser ve hizmet üretiyoruz, dertlere derman oluyoruz.

Sınırlarımın içinde teröristlere göz açtırmıyoruz. Sınır ötesinde de teröristlerin tepesine biniyoruz.

Avrupalılar kışı nasıl geçineceğiz diye kara kara düşünürken, biz şimdiden enerji arz güvenliğiömizi garantiye alacak çalışmalar yürütüyoruz. Arama-sontaj faaliyetlerini artık kendi gemilerimizle yapıyoruz. Şu an 4 tane sondaj gemimiz var.

İnşallah doğal gazı çıkarttığımız andan itibaren unutmayın bu ülke bambaşka olacak, daha güçlü olacak. Halkımıza bunun yansıması da farklı olacak.

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Ülkeye ve millete hizmet nasip işidir. Atalarımız bunun için zorla güzellik olmaz demişler. Hizmette gözü olmayanların içler acısı halini görüyorsunuz. Birilerinin nelerle uğraştığını sizler de görüyorsunuz.

Öyle bir seslenin ki 6'lı masa değil altındakiler de duysun. Gece gündüz çalışmaya var mıyız?

ZİNCİR MARKETLERE MESAJ

Koyun kuzu da yüzde 25 indirim yaptık. Pazartesiden itibaren büyükbaşta da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe, Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi bir indirime gidiyoruz. Tarım Kredi Kooperatiflerinden alışverişinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Zincir marketleri de kendilerini ona göre ayarlayacak.

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Türkiye'nin çıkarlarını gözetmekten başka bu iktidarın derdi yok.

Bay Kemal, Sayın Baykal'ı kasetle devirip gelmedi mi?

Gittikleri her yerde yalan yanlış... Geçen gün işsizlikle ilgili bir iddia ortaya atıyor, rakamları bile söyleyemiyor. Bu zat kendini karanlığa mahkum etmişti. Kim var bunların yanında PKK'nın siyasi uzantısı HDP, kim var İP, bir de işte ufak tefek birileri var.

Polisimize el kaldıranların yanında olanlardan hiçbir şey olmaz.

Bay Kemal unutma, bu terör örgütlerinden sana yar olmaz. Bunların hepsini Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te nasıl yerle bir ettiysek bundan sonra da aynısını yapacağız. Bay Kemal ve arkadaşlarının bu durumunu gördükçe, CHP'ye oy veren vatandaşlarıma üzülüyorum. Bu CHP, terörle ve teröristlerle mücadelede parlamentoda ret oyu veren değil mi? Hırsının esiri olmuş, Türkiye'ye dair bir ideali olmayan muhalefetle karşı karşıyayız.

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Son 20 yılda sizler 15 seçimin tamamında bize sahip çıktınız. Rekor oylarla desteğinizi bizden esirgemediniz. Bugün Çorum deninca akla sadece tarım değil, sanayi, ticaret geliyor.

Çorum'a toplam 23 buçuk milyar lira tutarında yatırım yaptık. Hitit Üniversitesi'ni şehrimize kazandırdık. Toplam 26 spor tesisi yaptık.

Şimdi bir müjdeyi sanayiyle ilgili verelim. Çorum'u savunma sanayiinde öne çıkarıyoruz. Çorum'da barut ve kapsül üretim tesisini öne çıkarıyoruz. 6 milyar TL’lik yatırımla barut, fişek, kapsül üretim tesisi kuruyoruz. 3 ayrı fabrikadan oluşan bu yatırımın ilk kısmını2023 Mayıs’ta hizmete almaya planlıyoruz. Bu yatırım savunma sanayiine ayrı bir güç katacaktır.