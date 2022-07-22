İstanbul'da tarihi gün... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birazdan imzalar atılacak, dünyaya müjdeyi vereceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan tören öncesi cuma namazını da Eyüpsultan Camii'nde kıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Bugün burada toplam yatırım tutarı 456 milyon lirayı bulan 41 ayrı projenin açılışını yapıyoruz. İlçemizin sembol kulübü için gençlerimize her türlü hizmet verecek tesis inşa edildi. Futbol kompleksi ile birlikte çok sayıda spor tesisi tamamlandı. Aşevi kuruldu. 43 adet park ve peyzaj düzenlemesi hayata geçirildi. Pek çok hizmet Eyüpsultanlılar'ın emrine verildi. Yatırımların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.

İSTANBUL, İHMAL VE İHANET EDENLERİ TARİHE GÖMMEYİ ÇOK İYİ BİLİR

Eyüpsultan'da yapılanlar sadece bunlarla sınırlı değil. İlçemize ne söz verdiysek hepsini de yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu şehre, bu ülkeye hizmet edene, eser verene ne mutlu. Bay Kemal, musluk açma töreni yapıyor. Bizler de görüyorsunuz bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Bunun için emek, vakit vermek gerekir. Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bırakıyoruz. İstanbul, ihmal ve ihanet edenleri tarihe gömmeyi çok iyi bilir.

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TÜRKİYE SIKINTILI BU DÖNEMİN HER AŞAMASINDA KENDİ VATANDAŞLARINI EN İYİ ŞEKİLDE KORUDU

Dünyamız salgınla başlayıp savaşta süren enerji ve gıda kriziyle tırmanan, iklim değişikliği gibi tehditlerle dallanıp budaklanan bir dönemden geçiyor. Türkiye sıkıntılı bu dönemin her aşamasında kendi vatandaşlarını en iyi şekilde korudu. Bununla kalmayıp yeni küresel yönetim ve ekonomi sisteminin lider ülkeleri arasında yer almayı hedefimize doğru adım adım ilerlemeli sürdürüyoruz. Elbette yaşanan her sıkıntının üstesinden gelirken ödediğimiz bedeller de var. Mesela salgın dönemini yüz bine yaklaşan kayıpla ama insanlarımıza dünyanın en üst standartlı sağlık hizmetini vererek geride bıraktık

BU İMZALARLA BİRLİKTE DÜNYAYA MÜJDEYİ VERECEĞİZ

Ukrayna-Rusya savaşı, küresel emtia fiyatlarındaki aşırı yükseliş sebebiyle enflasyonda beklenmedik bir dalgalanmaya yol açarken stratejik konumumuz güçlendi. Küresel üretim ve tedarik sistemlerinde yaşanan tıkanıklıklar Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyüme üzerine kurulu ekonomi programının doğruluğunu teyit etti. Biraz sonra Dolmabahçe'deki Başkanlık Köşkü'nde inşallah Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin de katılımıyla, Rusya-Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla birlikte tarım koridoru ile alakalı, hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak. Bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz.

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GÖZÜ DOYMAZLARIN HESAPLARINI ELLERİNE TUTUŞTURMAKTA KARARLIYIZ

Dengesiz fiyatlamalar yavaş yavaş durulmaya, yerli yerine oturmaya başladı. Günlük kazanç peşinde koşanları yakından takip ediyoruz. Gözü doymazların hesaplarını ellerine tutuşturmakta kararlıyız. Türkiye'yi 20 yıldır nasıl her badireden kurtarmışsak inşallah bugünkü sıkıntıları da biz çözeceğiz.

BU ESERLER BİRER MEDENİYET MEYDAN OKUMASIDIR

Şimdi Levent'te Barbaros Hayreddin Paşa Camii'ni inşa ediyoruz, inşallah bu yıl sonuna kadar bitireceğiz. Köprülere, tünellere bakıp sadece beton, demir görenin idraki kapanmış demektir. Bu eserler birer medeniyet meydan okumasıdır. Her kim Ayasofyası'ndan Eyüp Sultanı'na, eğitim ve sağlık yatırımlarına kadar ülkenin değerlerine saldırıyorsa bilin ki gerisinde bir hazımsızlık sorunu vardır.

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Şimdi bir 6'lı masa kurmuşlar. Masanın altındaki ile beraber 7... 2023'te milli iradenin üstünlüğü konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız. İnşallah 2023 imtihanından alnımızın akıyla çıkarak bu kutlu yürüyüşü menzilimize ulaştıracağız.