Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklama: Şubat - Mart'ta politikaların sonuçlarını alacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

15 Temmuz alçak darbe girişiminin 6. yıldönümüydü. Milletimiz tarafından akamete uğratılan 15 Temmuz ihanetinin nesiller boyu hatırlanmasını sağlamak hepimizin boynunun borcudur. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Dünyadaki siyasi ve ekonomik dengelerin yeniden inşa edildiği şu kritik dönemde birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkı sarılarak ülkemizi hak ettiği seviyeye getireceğiz. Türkiye'nin tökezlenmesini bekleyenlere cevabımız işte bu şekilde vereceğiz.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILMAZSA SÜRECİ DONDURURUZ"

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27 Haziran'daki kabine toplantısının ertesi günü NATO toplantısı için İspanya'ya gittik. Madrid zirvesinde ülkemizin küresel ve bölgesel krizler konusundaki yaklaşımını en süt düzeyde dile getirdik. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin başlaması için şartlı onayımızı üye ülkelerle paylaştık. Şartlarımızı yerine getirmek için gerekli adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Muhalefetin değişik değişik bir şeyler söylemesi biz bu ülkede iktidar olduğumuz müddetçe bizi bağlamaz. İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Duruşumuz nettir, gerisini kendileri bilir.

FETÖ'cü alçakların tasfiyesinin hemen ardından en zor günlerinde Türkiye'nin en kritik ve başarılı sınır ötesi harekatlarını gerçekleştiren ordumuza güvenimiz artmıştır. Ertesi gün Bursa'da programa katılacaktık. Küçük bir rahatsızlık sebebiyle çalışmalarımıza küçük bir ara verdik. İtalya Başbakanı'nın ziyareti ile çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ettik.

"BİRAZ SONRA TAHRAN'A GİDİYORUZ"

Bayram döneminde de telefon diplomasimiz kesintisiz devam etti. Ege ve Akdeniz'deki yangınları yakından takip ettik, bakanlardan her aşamada bilgi aldık, gereken yönlendirmeleri yaptık. 15 Temmuz mitinginde vatandaşlarımızla kucaklaşarak, şehitlerimizi yad ettik. O gün Cumhur İttifakı'nın diğer kanadı sayın Bahçeli ile beraber Saraçhane meydanında buluştuk. Yarınki Tahran zirvesi için biraz sonra Tahran'a gidiyoruz. Perşembe MGK toplantımız var.

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İzmit Körfezini otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek 1.5-2 saatti. Yoğun günlerde çok uzun saatlerde kat edebilen İzmit Körfez Geçişi Osmangazi Köprüsü ile artık kısa sürede tamamlanıyor. Bu köprü olmasaydı bu kadar aracın feribotla taşınması mümkün olmayacak, karayolu kilitlenecek. İzmir-İstanbul otoyolu, senin vekil olduğun yer Bay Kemal, Osmangazi Köprüsü sayesinde yolculuk çile olmaktan çıkmış, artık keyif halini almıştır. 5-16 Temmuz arasında köprüyü günlük ortalama 54 bin araç kullanmıştır.

Sadece bu tarihlerde İzmir-İstanbul otoyolu ve Osmangazi köprüsü sayesinde ülkemiz yakıttan, zamandan, emisyondan 140 milyon liralık bir kazanç sağlamıştır.

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Bu durum devlet kasasından tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin devlete üste kazanç sağlamaya başladığını da gösteriyor.

Çanakkale Köprüsü ile geçiş süreci 6 dakikaya inmiştir. Bunlar bize nasip oldu. Türkiye gerçekten çağını farklı bir şekilde yaşamaya başlamıştır. Çanakkale Köprüsü'nü 8 Temmuz'da 14 bin araç kullanmıştır. Trafik akışı da bir süre sonra geçiş garantisinin üzerine çıkacaktır.

"HANİ EKONOMİK SIKINTIDAN BAHSEDİYORDUN"

İstanbul Boğaz geçiş trafiğine rahat nefes aldıran Yavuz Selim Köprüsü de 8 Temmuz'daki araç geçişi ile kamu özel iş birliğinin en güzel örneklerinden biridir. Yalan, iftira kampanyalarının gerisindeki sinsi niyetleri iyi biliyoruz. Son 20 yılda ülkemizdeki araç sayısı 8.5 milyondan 26 milyona çıkarak 3 kat artmıştır. Hani ekonomik sıkıntıdan bahsediyordun. Bu kadar korkunç bir rakama ulaşmış ve şu anda otomobil satış yerlerinde birinci el otomobil bulmakta sıkıntı çekiyorlar. Karayollarında Ulaşım hızı güvenli hale gelirken can kayıpları da yüzde 82 oranında azalmıştır.

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Havalimanındaki yoğunluğu Yeşilköy'ün kaldıramayacağını akıl sahibi herkes kabul edecektir. İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun ve en iyi havalimanı olarak gösterilmektedir.

Bugüne kadar neyin sözünü verdiysek yaptık.

"ÜLKEMİZ BİR SÜREDİR İSTİSNAİ DÖNEMLERDEN GEÇİYOR"

Ülkemiz bir süredir istisnai dönemlerden geçiyor. Bu istisna Gezi olaylarında kimi şehirlerimizin ana meydanlarının yaklaşık bir ay boyunca işgali ile tezahür etmiştir. Bu istisna Emniyet ve yargı içindeki hainlerin 17/25 Aralık'taki kumpaslarıyla milli iradeyi gasp girişimleriyle tezahür etmiştir. Salgınla başlayıp Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan küresel çalkantıların faturasını ülkemize kesme girişimi olarak tezahür etmiştir.

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YIL SONUNDA GELİŞMELERE GÖRE SABİT GELİRLİLERİN DURUMUNU YENİDEN GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ

Türkiye tüm bu imtihanları başarıyla vererek yoluna devam etmiş bir ülkedir. Avrupasından Amerikasına kadar tüm dünyanın sıkıntılarla boğuştuğu küresel fırtınadan Türkiye'yi kurtarmaya kararlıyız. Küresel krizleri biz başarıyla yönetiyoruz. İçerde ve dışarda artık yavaş yavaş emin adımlarla hedeflerimize ilerliyoruz. Yükselen fiyatları telafi edecek tedbirler alıyoruz. Vatandaşımızın gelir seviyesini yükseltecek artışlar yapıyoruz. İnşallah yıl sonunda gelişmelere göre sabit gelirlilerin durumunu yeniden gözden geçireceğiz. Şubat-Mart ayları birlikte uyguladığımız politkanın olumlu neticelerini daha iyi göreceğiz. Bugünkü sıkıntıları da biz çözüme kavuşturacağız. Yeter ki kardeşliğimize halel getirmeyelim.

Sporcularımız bu yılın ilk 7 ayında gösterdikleri başarılarla hepimizi gururlandırmaya devam ettiler. Ülkemize bu yıl 2632 madalya kazandıran sporcularımıza şükranlarımızı sunuyorum. Önümüzde 9-18 Ağustos'ta yapılacak Konya İslami Dayanışma Oyunları ile Eylül'de düzenlenecek İzmit Dünya Göçebe Oyunları var. Ardından da Paris Yaz Olimpiyat oyunları geliyor. Gençlerimizin vatanımızın her köşesindeki tarihi eserleri görmesi için müze kart cinsi kart uygulamasını da hayata geçirdik. 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz ziyaret edebilecekler.

KYK BORCUNDA SADECE ANA PARA ÖDENECEK

Bu yıl 520 binden fazla gencimiz burs, 800 binden fazla gencimiz öğrenim kredisi alarak eğitim öğrenimine devam etmiştir. Öğrencilerimiz lisansta 850 TL, bu göreve geldiğimizde 45 liracıktı, yüksek lisansta 1700 lira, doktora da 2550 lira kredi ya da bıurs alıyor. Yılbaşında bu rakamalrı revize edeceğiz, yükselteceğiz. Kredilerin geri ödemeleri mezuniyetten 2 yıl sonra başlıyor. Bu sürede öğrenci sigorta girişi olan işe başlamamışsa E-Devlet üzerinden ödemeyi erteleyebiliyor. Yıllık güncelleme yurt içi fiyat endeksi farkına göre yapılıyordu, faiz uygulaması yapmadık. Ama Bay Kemal utanmadan, sıkılmadan faizden bahsediyor. Sıkıyorsa gel bunu ispatla, kimden faiz almışız ortaya koy. Son dönemde enflasyonun yükselmesi öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı. Gençlerimizi böyle bir yükün altında bırakamazdık. Haftalar öncesinde çalışmaları başlattık. Kredi geri ödemelerini herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ara para. Bu uygulamadan hala kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar liranın üzerindeki bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrenciler artık sadece aldıkları kredi miktarından sorumlu olacaklar.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK kredisi müjdesi Haberi Görüntüle

BİR MÜJDE DE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER VE USTA ÖĞRETİCİLERE

Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere ve usta öğreticiler ile Kur’an kurslarında görevlendirilen öğreticilere her 5 ders için ilave 1 saat ek ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 milyon 400 TL'den 5 bin 740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7 bin 400 liraya çıkmaktadır.

TIP FAKÜLTESİ VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİNDE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE ASGARİ ÜCRET KADAR ÖDEME

Devlete bağlı tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültelerinde son sınıf öğrencilerine asgari ücret kadar ödeme yapılacak. Hayırlı olmasını diliyorum. Hekimlerimize ve diğer çalışanlarımıza yönelik hiçbir şiddet eylemi kabul edilemez.