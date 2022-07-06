Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali'ye yaptığımız yardımların tutarı 1 milyar doları aştı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Mahmud ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Somali'nin 2011 yılında uluslararası toplumun tabiri ile 'çökme' noktasına geldiğini kaydeden Erdoğan, "O yıl kapsamlı bir heyetle Somali'yi ziyaret ederek tüm dünyaya Somalili kardeşlerimizin yanında olduğumuz mesajını vermiştim. Ziyaretim vesilesiyle Mogadişu Büyükelçiliği'mizin açılışını yapmıştık. Dünyada malumunuz en büyük büyükelçilik binamız Somali'dedir. 80 bin metrekarelik bir alanda inşa ettik ve bir başka ülkede bizim böyle bir büyükelçiliğimiz yok. Tabii bundan dolayı da ayrıca buradaki büyükelçiliğimizle iftihar ediyoruz. Müteakiben Türk Hava Yolları Somali'nin 20 yıllık yalnızlığına doğrudan seferler başlatmak suretiyle son verdi. 2011, 2015 ve 2016 yıllarında üç kez Mogadişu'yu ziyaret ettim. 2012-2017 yılları arasında da cumhurbaşkanlığı görevini deruhte eden değerli kardeşimle o dönemde birlikte attığımız adımlar Somali'nin yeniden ayağa kalkmasına yardımcı oldu" dedi.

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'SOMALİ'YE YAPTIĞIMIZ YARDIMLAR 1 MİLYAR DOLARI AŞTI'

Türkiye'nin sağlıktan eğitime, altyapıdan kapasite gelişimine kadar her alanda Somali'ye destek verdiğini kaydeden Erdoğan, "TİKA, Türk Kızılay, AFAD başkanlığımız başta olmak üzere birçok kurumumuz sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Sadece resmi kurumlarımız değil önemli sayıda sivil toplum kuruluşumuz da yardımlarıyla Somalili kardeşlerimizin yanında yer alıyor. Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi sadece Somalili değil bölge ülkelerindeki kardeşlerimizin dertlerine de derman oluyor. Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız insani ve kalkınma yardımlarının tutarı 1 milyar doları aştı. Bugün başta güvenlik ve ekonomi olmak üzere Somali'nin birçok alanda önemli gelişme sergilediğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Aziz kardeşimin Cumhurbaşkanlığı görevine ikinci kez gelmesiyle sonuçlanan seçimlerin Somali ve Somalili kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Önümüzdeki dönemde kıymetli kardeşimin liderliğinde görev alacak yeni hükumete şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.

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'İKİLİ TİCARET HACMİMİZ 363 MİLYON DOLARA ULAŞTI'

Türkiye'nin Somalililerin yanında yer almaya, uluslararası alanda Somali'nin sesi olmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde Türkiye-Somali ilişkilerini ayrıntılarıyla ele aldık. Muhtelif alanlardaki iş birliğimizi artırarak sürdürme ve ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim etme konusunda mutabık kaldık. Somali'de hükumetin kurulmasının ardından bu konuda hızla gerekli adımları atma hususunda fikir birliğine vardık. İkili ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 31 artarak 363 milyon dolara ulaştı. Bu noktalara 2003 yılının 2 milyon dolarlık seviyelerinden geldiğimiz de akılda bulundurulmalıdır. Görüşmelerimizde ayrıca bölgesel meseleleri de ele alarak Somali'nin istikrar ve güvenliğinin önemine vurgu yaptık. Bugüne kadar 5 bin Somalili askerin eğitimini tamamladık. Ayrıca 1000 özel harekat polisine eğitim verdik. Türkiye olarak Somali'nin istikrar ve güvenliğine, terörle mücadelesine katkılarımızı sürdürme kararlılığımızı bu vesileyle buradan tekrarlıyorum. Somali, ülkemizin Afrika Kıtası'nın ekonomik kalkınmasına, sosyal barış ve istikrarına verdiği önemi gösteren temel örnektir. Türkiye olarak kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde Afrika'daki tüm kardeşlerimizle iş birliğimizi artırmaya gayret ediyoruz. Kıta ile ilişkilerimizi geliştirerek sürdürme noktasında kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ise açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bugün sizinle birlikte burada kardeş ülke Türkiye'nin başkentinde bulunmaktan dolayı büyük bir şeref duyuyorum. Kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de paylaştığım gibi Somali devleti ve halkı Türk halkının yanımızda duran gerçek bir dost olarak görmektedir. İnsanların kabiliyetlerinin geliştirilmesi, sağlık ve eğitim gibi yatırımlar başta olmak üzere bize verdikleri desteklerden dolayı memnuniyet duyuyoruz. Kovid-19 ile mücadelemizde Türkiye'nin bize verdiği mücadeleden dolayı teşekkür etmek isterim.

Kuraklıkla mücadelemize öncülük etmesi için bir özel temsilci atadım. Kuraklığın neden olduğu insani durum Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde ele aldığımız konulardan biriydi. Bu vesileyle tekrar Türk kardeşlerimize bu konuda destek vermeleri için çağrıda bulunmak istiyorum, daha önce de olduğu gibi. Dayanışmanız ve desteğiniz Somalili insanların hayatlarının kurtarılmasına neden olacak ve hiçbir zaman unutulmayacaktır.

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Somali, Türkiye'yi önemli bir ortak, Somali halkının güvendiği vazgeçilmez bir dost olarak görmektedir. Kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunmak istiyorum. 2011 yılında Somali'ye gerçekleştirdiğiniz ilk ziyaretinizle iki ülke ilişkileri arasındaki temelleri daha da geliştireceğinden eminim. Yakın zamanda sizi yeniden ağırlamaktan memnuniyet duyacağım.