Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: İhlaller devam ederse bize düşeni yaparız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Son NATO zirvesi gerçekten ülkemizin özellikle terörle mücadele, bunun yanında diğer NATO ülkeleriyle birlikteliği ve son olarak İsveç-Finlandiya üyeliği konusu... Bu bir davet sürecidir ve bizler bu davete 'evet' demiş olduk.



Bu davetin bazı şartları var, bu şartlarımızı da sözleşmenin içine yerleştirdik.



İlk gün 4'lü bir görüşme gerçekleştirdik. 1 gün önce de görevli arkadaşlarımız bu çalışmaları yaptılar.



'BU BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'



Bu arkadaşlarımız tekrar bir görüşme devam ettirsinler, tekrar bir görüşme yaptılar ve ondan sonra da bu sözleşmenin içine girmesi gereken şartlarımızı koyduk. Bu şartlar kabul edildi. Bugüne kadar AB bu işi hep PKK ile geçiştirdi. Biz ise hayır dedik, artık PKK ile kabul edilecek bir mücadele değildir, buraya YPG ve FETÖ örgütlerini de yerleştirmemiz gerekiyor. Yan çizmeye kalktılar ama biz dedik ki bu bizim kırmızı çizgimizdir. Bunu kabul etmezseniz bu sözleşmeyi asla kabul etmeyiz. Daha sonra kabul ettiler.



PKK'nın dışında YPG/PYD ve FETÖ örgütü olarak yerleşmiş olması bizim bu süreçten nasıl bir başarıyla çıktığımızın göstergesidir. Nitekim NATO zirvesinde de 2-3 dakikalık görüntülü olarak terörle mücadelemizi, Avrupa'nın değişik ülkelerindeki terör örgütlerinin gösterilerini yayına geçirdik. NATO ülkeleri de görüntülü olarak seyretme imkanı buldular.

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"YUNANİSTAN VERDİĞİ SÖZLERDE DURMUYOR"

Şimdi değerli arkadaşlar bizim Yunanistan'la bir savaşa girelim gibi derdimiz yok. Ancak Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor, sıkıntı burada. Çok kısa bir süre içinde 147 kere hava ihlali yaptılar. Biz eğer komşuysak, eğer barış içinde yaşamak istiyorsak bizim hava sahamızı neden ihlal ediyorsunuz. Benim hava kuvvetlerim de size gerekli olan görüntüyü verecektir. Hava kuvvetlerimizin de yaptığı budur. Silahlı kuvvetlerimiz üzerine düşen görevi yapmaktadır, ihlaller devam ederse bize düşen görevi biz yerine getirmeye devam ederiz. Miçotakis burada sadece hakkı teslim etmiştir diyeyim ama birçok liderler, bilmiyorum kim sufle etmiştir, bizi barıştırmak için çok gayret gösterdiler. Şu anda düşünmüyoruz dedik.

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Arkadaşlarımız Putin ve Zelenski ile randevu için görüşmelerini yapacaklar. Görüşmeleri yapıp, biz burada üzerimizden bu buğday, arpa, yulaf, ayçiçeği yapı olmak üzere mağduriyet çeken ülkelere gönderebiliriz. Bu işin sıkıntısını çeken ülkelere biz buradan aracı olmak suretiyle gönderebiliriz. 20 civarında gemimiz orada ve harekete hazır durumdular. İnşallah verecekleri olumlu cevapla da adımı atacağız.

"ZARAR GÖREN BÖLGELERİ AFET BÖLGESİ İLAN ETTİK"

Son dönemlerde çok ciddi afetlerle karşı karşıyayız, Rabbim yardımcımız olsun. Bakan arkadaşlarımız bu afetler karşısında yoğun bir çalışmayla bunların üstesinden geldik, geliyoruz. Yoğun bir şekilde kurumlarımız çalışmaları devam ettiriyor. Artvin'de heyelan sebebiyle 1 TIR'ımız kayaların altında kaldı ve 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Orada da ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bu afetleri sıfırlamak, olmaz demek mümkün değil ama son yangın afetinde tüm itfaiyecilerimiz, kurumlarımız 4 buçuk günde bu yangının üstesinden geldiler. 5 bin 500 hektarlık bir alanı da bu afette kaybettik ama yine oraları yeşillendireceğiz. Bu zarar gören bölgeleri özellikle genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettiğimizi söyleyeyim. Afet bölgeleriyle ilgili devletin yapması gereken destekler neyse bunları da süratle gerçekleştireceğiz.



