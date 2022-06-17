Son dakika: Atina ile Adalar gerilimi... Erdoğan net konuştu: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cuma namazı sonrası Erdoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'la ilgili yöneltilen soruya Erdoğan, "Yunanistan ile ilgili olarak özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve yüksek düzeyli stratejik konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve Yunanistan'la yüksek düzeyde stratejik konsey toplantısı da yapmayacağız dedik. Bu yıl yapılacak olan bu toplantıyı da yapmıyoruz. Bu ne demektir? Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın." şeklinde yanıtladı.

Yapılacak olan enerji ve iklim forumu ile ilgili ise Erdoğan, "Video konferans aracılığıyla, Sayın Biden'ın da daveti üzere liderler olarak bunu yapacağız. Yaklaşık üçer dakikalık birer tebliğimiz olacak. Bu tebliğlerimizi sunmak suretiyle iklim ve çevre konusunda ne düşündüğümüzü, neler yapmayı planladığımızı bu görüşmede video konferans aracılığıyla anlatacağız." diye konuştu.

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SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Türkiye ziyaretine ilişkin Erdoğan, "Çarşamba günü nasip olursa Veliaht Prens bu ziyareti gerçekleştiriyor. İnşallah Ankara'da külliyede biz de kendilerini kabul edeceğiz. Orada gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız. Bundan sonraki sürece yönelik Türkiye, Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz bunları değerlendirme fırsatını bulacağız. Önce heyetler zaten geldiler. Çarşamba günü de kendisi gelecekler. Bu bir resmi ziyarettir. Bu resmi ziyaretle biz de resmi kabulümüzü yapacağız." dedi.

ERDOĞAN 'BENİM İÇİN MİÇOTAKİS YOK' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye aleyhindeki sözlerine çok sert tepki göstermiş ve Miçotakis'in "Türkiye'ye F-16 vermeyin" talebine karşılık şunları söylemişti;

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"Bu yıl Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye biri yok. Görüşmeyi yapmayacağız. Biz sözünde duracak, onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Biz kendimize yeteriz. 'F-16'ları Türkiye'ye vermeyin' diye ABD'ye telkinde bulunan bir Yunanistan ile karşı karşıyayız. ABD herhalde Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyecektir."

YUNANİSTAN'A SERT UYARI: ŞAKA YAPMIYORUM, AKLINIZI BAŞINIZA ALIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde İzmir Seferihisar’da düzenlenen Efes-2022 Tatbikatı’nda yaptığı açıklamada Atina yönetimini Ege'deki adalar konusunda net bir dille uyarmış ve "Yunanistan’ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıklarla sonuçlanacak hayallerden, söylem ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Yunanistan’ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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MİÇOTAKİS'TEN 'ERDOĞAN' AÇIKLAMASI: BULUŞMALI VE KONUŞMALIYIZ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde yaptığı skandal açıklamalar ve Yunanistan'ın Ege'deki adaları uluslararası hukuka aykırı bir şekilde silahlandırması ile başlayan gerilimde Türkiye tavrını net bir şekilde korurken Yunan başbakandan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Yunan devlet televizyonu ERT'ye verdiği röportajda Türkiye ile olan ilişkiler hakkında konuşan Kiryakos Miçotakis son dönemde gerilim yükselse de Türkiye ile ilişkilerin 2020 yılındaki kadar kötü olmadığını belirtti.

Miçotakis açıklamasında, "Sözlü bir gerginlik var ama saha böyle bir şey söz konusu değil. Umarım o noktaya gelmeyiz" ifadelerini kullandı.