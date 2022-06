'Seçim öncesi seçimi kazanacağız'... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti teşkilatlarına '23 milyon üye' talimatı

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

Seçim takviminde bir yıldan geriye doğru saymaya başladığımız dönemde artık geçen her gün bizim için adeta hazine değerindedir. Sahayı sıkı tutmalıyız. Bunu yaparken asla onların gündemlerine takılıp kalmamalıyız. Gündemi tayin eden daima biz olacağız. Aynı şekilde 2023 hedeflerimizle insanlarımızın umutlarının adresi de yine biz olacağız.

BU PARTİYİ KENDİ İÇİNDEN YARALAYACAK KİMSEYE İZİN VERMEYİZ, KİMSEYE EYVALLAH ETMEYİZ

Siyasette de her işin başı insan kaynağıdır, kalitesidir. Milletvekilinden il-ilçe yönetimine, mahalle sorumlusuna kadar AK Parti'yi temsil eden her kardeşimizin milletimizle tevazu esasına dayanan bir iletişim kurmasıdır. Halka tepeden bakan, telefonuna ulaşılamayan AK Parti yöneticisi olamaz. Ülkesine, şehrine, partisine hizmet için gece gündüz koşturmayı göze alamayan AK Parti'de sorumluluk üstlenemez. Bunlar mecburi vasıflardır. Aksi takdirde ortaya çıkan tablodan sadece AK Parti ve ülkemiz için de zarar görmektedir. Milli iradenin muhafızı olan AK Parti'nin kaderi ile ülkenin ve milletin kaderi et ve tırnak gibi birbiri ile iç içe geçmiştir. Hiçbir şahsi menfaat hesabı, kişisel kapris, dar ekip dayanışması bu misyonun üstüne geçemez. Bu partiyi kendi içinden yaralayacak kimseye izin vermeyiz, kimseye eyvallah etmeyiz.

23 MİLYON ÜYE HEDEFİ

Kazanmak dışında ihtimali olmayan bir seçime daha hazırlanıyoruz. Hemen ardından 2023 seçim zaferinin sembolü olacak 23 milyon üye hedefi ile yolumuza devam edeceğiz. Bu oy aynı zamanda üye, üye, üye. Seçim öncesi seçimi kazanacağız. Bu bizim için zor bir şey değil. Şu anda 11 milyonu aşkın üyemiz var mı? Var. Her üyemiz bir üye daha ilave ederse işte seçimden önce seçimi kazandık demektir. Görüldüğü gibi zor bir konu değil. Bütün ana kademeye, gençlik ve kadın kollarına bunu öyle bir kabul ettirmeliyiz ki her biri 'Benim böyle bir görevim var, başarmalıyım' demeli.

CHP'nin başındaki zat geçenlerde yine kadınları bize karşı kışkırtmaya çalışıp onları iş dünyasının dışında tutmak istediğimizi iddia etmiş. Hele bir de bu zatın muhafazakar genç kadınlara seslenmesi yok mu? Kadınlarımızın en temel hakkı olan başörtüsü özgürlüğünü elinden almak için AYM önünde nöbet tutan birine düşen ahkam kesmek değil başını eğip yerine oturmaktır. Bunlarda yalan gibi, iftira gibi utanmazlık da dizboyu. Şayet yürekleri yeter de sokağa çıkacak yüzleri olursa milletimiz bunlara hakettikleri dersi verecektir.

Ülkenin en çürük syasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan bile medet umacak hale geldiler. 6'lı masa diye koydukları yapı sirk çadırına bezzer bir hale döndü. Yapılacak açıklamaların bile büyükelçilerin onayına sunulduğu bir yerden bahsediyoruz. Masanın gizli ortaklarından yedikleri ayarlar var. Her gün bir HDP'li çıkıp bunlara posta koyuyor, inceden şantaj yapıyor, hiçbirinin gıkı bile çıkmıyor. Kılıçdaroğlu tepesi atınca ortaklarına 'ya bana katılın, ya önümden çekilin' diye meydan okuyor, kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Masadaki ortaklardan biri meşrep fitnesine götürüyor iş, yine herkes sus pus. Bunların diktikleri hiçbir sökük vaki değil. Bunlar mı Türkiye'nin terörle mücadele harekatlarını yönetecek?