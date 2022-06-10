Türk Dünyası Belediyeleri Buluşması... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bizi bu aydınlık geleceğe ulaşmaktan mahrum bırakmaz

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Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Beyoğlu'ndaki Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program TDBB'nin tanıtım filmi gösterimi ile devam etti. Programın açılış konuşmasını TDBB Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptı. Programa, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

'ÇIKARDIĞIMIZ DERSLER YOL HARİTAMIZDA BİZE EN BÜYÜK REHBERDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "30 ülke ve bölgeden yerel yönetimin temsil edildiği Türk Dünyası Belediyeler birliğinin kuşatıcı yapısı önemlidir. Bu yapıyı Türk Devletleri Teşkilatı’nın vizyonunun erişeceği genişliğinde bir işaret olarak değerlendiriyoruz. Ortak tarih ve kültür bilinciyle yeniden bir araya gelen devletler aynı gönül bağıyla buluşan toplumlar gerçeği var. Bu tablo bize, hepimizi daha çok parlak geleceğin beklediğini de işaret ediyor. Ortak hayallerimize bütün bunlara sahip çıktığımız sürece kimse bizi bu aydınlık geleceğe ulaşmaktan mahrum bırakamaz. Ayrı düşmemize yol açan hadiselerden çıkardığımız dersler bundan sonraki yol haritamızda bize en büyük rehberdir" dedi.

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'AVRASYA COĞRAFYASININ DÜNYANIN GÖZBEBEĞİ HALİNE GELDİĞİNİ GÖREBİLİRİZ'

Erdoğan, "Hem geçmişte yaşadıklarımızdan hem de şimdiden ibret alarak hareket etmeliyiz. Kendi güvenlik ve refahları için tüm dünyayı ateşe vermeye hazır olanların karşısına ancak bu şekilde çıkarsak başarılı olabiliriz. Bunu sağlayabilirsek önümüzdeki dönem Avrasya coğrafyasının dünyanın gözbebeği haline geldiğini hep birlikte görebiliriz. Farklılıklarımızın birlik ve beraberliğimizin itici gücü değil de fay hatları haline gelmesine göz yumarsak bunun bedelini de hep beraber ödemeyi sürdürürüz. Giderek etkisi artan küresel siyasi ve ekonomik krizler bu tür işbirliklerini daha kıymetli hale getiriyor. Türk Devletleri Teşkilatı ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği nezdinde somutlaşan işbirliğimiz coğrafi demokratik, ekonomik ve siyasi kapasite olarak hepimize eşsiz fırsatlar sunuyor. Teşkilatımızın ve birliğimizin kapsamını, etkisini, derinliğini artırmak için çok daha fazla çalışmalıyız" diye konuştu.

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'KÜLTÜR VE MEDENİYET MİRASIMIZA SAHİP ÇIKMAMIZ KADAR TABİİ BİR DURUM OLAMAZ'

Erdoğan, "Günümüzde İpekyolu gibi kadim ticaret yolları dahi yeni kara yolu ve demir yolu hatları inşa edilerek tekrar canlandırılmaya çalışılıyor. Birlemiş Milletler başta olmak üzere tüm devletleri bir araya getiren yapıların reforma tabi tutulması tartışmaları yaygınlaşıyor. Krizlerin pençesinde kıvranan toplumlar, kendilerine yeni çıkış yolları arıyor. Böyle bir iklimde bizim tarih, kültür ve medeniyet mirasımıza sahip çıkmamız kadar tabii bir durum olamaz. Kendi aralarında çıkarlarına uygun şekilde gizli veya açık her türlü iş birliğini yapanların birliğimizin faaliyetlerine farklı gözle bakmalarını çifte standart olarak değerlendiriyorum. Biz bunların hiçbirine aldırmadık, aldırmayacağız" ifadelerini kullandı.

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'ŞEHİRLERİMİZİ İHTİYACA UYGUN ALT YAPI VE ESERLERLE DONATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Erdoğan, "Şehirlerimizi tarihi ve kültürel kimliklerini koruyarak geliştirmenin yollarını arayacağız. Şehirlerimizi günümüz ihtiyaçlarına uygun alt yapılar ve eserlerle donatmayı sürdüreceğiz. Şehirlerimizi insanları arasında yakın bağlar kurarak, bütünleştireceğiz. Şehirlerimizi, birikimlerimizi paylaşarak ortak evlerimiz haline dönüştüreceğiz. Bunu sürdürmek ve büyütmek gelişmenin işaretidir" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZ TÜM BİRİKİMİNİ SİZLERLE KULLANMAYA HAZIRDIR'

Erdoğan, "Biriz, beraberiz ve büyüyoruz. Anadolu’daki bin yıllık varlığı, 600 asırlık cihan hakimiyeti ve 100’üncü yılını dolduracak genç cumhuriyetiyle Türkiye, yüreğini sizlere sonuna kadar açmıştır. Ülkemiz tüm birikimini, imkanlarını ve potansiyelini sizlerle kullanmaya hazırdır. Biz tüm bunları siyasi söylem olarak değil, kalbimizden kopup gelen bir hissiyat olarak ifade ediyoruz. Belediyelerdeki çalışmalarımızı kalkınma yerelden başlar anlayışıyla yürüten bir kadroyuz. Burasını da birlik ve beraberlik yerelden başlar yaklaşımıyla daha büyük hedeflere, daha büyük vizyonlara yol almamızı sağlayacak bir platform olarak kabul ediyoruz. Cumhurbaşkanı olarak bu doğrultuda attığınız her adımda yanınızda olacağımı da özellikle belirtmek istiyorum" diye konuştu.