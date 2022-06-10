Kandilli Araştırma Binası açılışı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkede üretmek isteyen herkesin önü sonuna kadar açıktır

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önemli satırbaşları:

Bu merkez üretilen bilgiyi teknolojiye dönüştürerek ülkemize güç katacaktır. Biyo yakıttan gıda takviyesine kadar pek çok alanda uygulama imkânı olan çalışmalardır. İklim değişikliği ile sıfır atık projesine de destek verecek çalışmalar bu birimde yürütülecektir.

SAĞLIK SEKTÖRÜ EN AZ SABUNMA SANAYİ KADAR KRİTİK ÖNEMDE

Salgın döneminde sağlık sektörünün en az savunma sanayi sektörü kadar kritik öneme sahip olduğunu hep beraber gördük. Derin teknoloji üssümüz kömürden doğalgaz üretimi, deprem acil müdahale sistemi, genetik araştırmalar gibi pek çok farklı çalışmaya da ev sahipliği yapacaktır. Sağlık ürünlerini ülkemizde geliştirmeye yönelik yol haritamızı kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ile daha önce paylaşmıştık. 9 stratejik hedefi, 5 kritik projeyi titizlikle takip ediyoruz.

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TÜRKİYE, BU BÜYÜK KRİZİ EN AZ HASARLA ATLATMAYI BAŞARMIŞTIR

Koronavirüs salgını ve ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşı tüm insanlığa güçlü mesajlar vermiştir. Bilgi ve teknolojiyi üretimle, insan kaynağı ile desteklemeden salgın gibi yaygın sağlık sorunları ile baş etmenin mümkün olmadığını gördük. Türkiye, bu büyük krizi en az hasarla atlatmayı başarmıştır.

ÜLKE OLARAK BİRİNCİ AŞAMAYI GERİDE BIRAKTIK

Ülke olarak birinci aşamayı geride bıraktık. Artık tüm enerjimizi ikinci safhaya verme sürecindeyiz. Yaşam Bilimleri Merkezimiz bu gayretlerimizin sembolüdür. Eskiden vatandaşımız teşhis ve tedavi için yurtdışına giderdi. Şimdi dünyanın dört bir yanından sayıları milyonu bulan insan ülkemize geliyor. Önümüzdeki yıl 1.5 milyon hastaya hizmet vererek küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz. Gıda krizinin dünyayı tehdit ettiği dönemde bu yöndeki teknolojinin önemi artıyor.

ÇALIŞMAK İSTEYEN HERKESİN ÖNÜ TEŞVİKLERLE AÇIKTIR

Küresel krizlerin gelişmiş ülkelerde ciddi yalpalanmalara yol açacağı görünmektedir. Türkiye, geleceğin güvenli limanı olmaya adaydır. Yatırımını kendi ülkesine yapan herkes kârlı çıkacaktır. Sürekli Türkiye'yi aşağılayan tiplerin sosyal medya propagandaları sadece komplekslerinin üzerini örtme gayretidir. Bu ülkede çalışmak isteyen herkesin önü teşviklerle, programlarla sonuna kadar açıktır. Biz geride eser bırakmak isteyen kâmil insanlarla yol yürüyoruz. Firmaları, akademik dünyayı, gençleri kendilerine sunduğumuz imkanları değerlendirmeye davet ediyoruz.