Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün ve yarın gerçekleştireceğiz oturumlarda ekonomiden tarım ve enerjiye kadar pek çok konuyu ele alacağız. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ülkemizin son 20 yıldaki kazanımları hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ülkemize verdiğimiz eserleri her fırsatta hatırlamalı ve hatırlatmalıyız.

İktidara gelirken ülkemizi dört temel unsur üstünde yükselteceğiz dedik. Bunlar eğitim, sağlık, adalet ve emniyet.

Geçtiğimiz 20 yılda eğitimde yüksek öğrenim dahil bütçemizi 10,3 milyar liradan 274,3 milyar liraya çıkardık. Derslik sayımızı 611 bine yükselttik. 730 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Öğrencilerimize ders kitaplarını ücretsiz olarak verdik. Ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynakları da öğrencilerimize ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz.

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İktidarı devraldığımızda 76 olan üniversite sayısı bugün 208'e çıktı.

Hastanelerde randevu gecikmeleriyle ilgili şikayetler gelmeye başladı, çözüm için süratle adımlar atmaya başladık.

Hastane yatak sayımızı 164 binden 258 bine çıkardık.

Son 10 yılda kadın konuk evlerinde 325 bin kadınımız 190 bin çocuğumuz misafir oldu.

Merdiven altı adaletçiliğe son verdik.

Muhtarlarımızı özlük haklarından çalışma binalarına kadar her alanda destekledik.

Düzensiz göçle mücadelede 16 bin kişi kapasiteli göç merkezleri kurduk.

Ordumuzu içten içe çürütmek için her yola başvurdular, en son FETÖ ihanet çetesiyle bu emellerine ulaşmak istediler ama bu oyunu bozduk. FETÖ'den temizlediğimiz TSK'yı silah gücüne kadar dünyanın en modern ordularına katacak adımları attık.

Ayrıntılar geliyor...