Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Son nefesimize kadar buradayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen İstanbul’un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Biz Suriye’nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ediyoruz. Teröristleri biz yere gömüyoruz. Ve devam edeceğiz. Burada teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz "dedi. “Gelin hayırda yarışalım, gelin eser ve hizmette yarışalım, gelin sorunların sıkıntıların çözümünde yarışalım” diyen Erdoğan, “Cumhur ittifakı olarak biz hepsine varız. Akşam yalan sabah yalan bununla bir yere varamazsınız. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal. Kendine gel kendine" ifadelerini kullandı.

"Konstantiniye muhakkak feth olacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun askeri ne güzel askerdir" buyuran Peygamber Efendimizin İstanbul'u fethiyle 569. yıldönümünü kutladığımız bugünde 560 bin kişi karşımda bulunuyor. Siz ne güzel insanlarsınız. Sizler, 2023'e giden bu yolda hazır olduğunuzu gösterdiniz. Fatih'in İstanbul'u fethettiği gençler, sevgili çocuklar sizleri muhabbetle selamlıyorum. İstanbul Havalimanı Millet Bahçesi'nden tüm vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum.





Bugün İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü ve Cumhur İttifakı olarak bir aradayız. 569. yeniçerimiz burada. Fethin 600. yılına adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık. Bu sembollerin her biri geleceğe bir ışıktır. Bugün burada vizyon olarak konuştuklarımız yarın ülkemizin hakikatleri olarak karşımıza çıkacaktır. Fetihler çağlar üstü olur, çağlar işte böyle açılır böyle kapanır. Bir çağ kapanır bir çağ açılır. Çağ açıp çağ kapatan ecdada selam olsun. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurundaki gençlerin günü kutlu olsun.

Şu anda ben karşımdaki topluluğa bakıyorum, aklıma Yahya Kemal'in dörtlüğü geliyor.



Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi.

Senin uğrunda ölen ordu budur yâ Rabbi.

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın,

Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın.



"FATİH SULTAN MEHMET, BİZANS'IN HAYALLERİNİ TARİHE GÖMMÜŞTÜR"

Tıpkı Osmangazi gibi, Fatih gibi, Kanuni gibi tüm bu isimler içinde Fatih, her devirde gözbebeği olan ve İstanbul'u fethetmiş olmasıyla kalbimizde ayrı bir yere sahip olmuştur. İstanbul'un fethi sarsılmaz bir azmin ve kararlılığın neticesinde gerçekleşmiştir. Tarihimizde kolay kazanılmış zafer yoktur. Şimdi buradan sesleniyorum fetih mübarek olsun. Fetihlerin anası bu fethin nice asırları mübarek olsun. Fatih'ten Allah razı olsun. Fatih'in izinden gitmek için kendini yetiştiren gençlerimizden Allah razı olsun. İstanbul'u fethederek müslümanların 7 asırlık hayallerini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet, Bizans'ın hayallerini tarihe gömmüştür. Dünyanın kubbesinden gelen çatırtılar, kimi zaman kıtlık ve oluk oluk kan olarak karşımıza çıkarken durun kalabalıklar diyoruz.





Rusya ve Ukrayna'da durum bu mu? Felaketler karşısında Türkiye, yanlış gidişe durun deme gayretinde. Akdeniz'de, Ege'de durun diyoruz. Ukrayna'da Kırım'da durun diyoruz. Bosna'da Balkanlarda durun diyoruz. Karabağ'da Kafkaslar'da durun diyoruz. Bu karanlık kubbenin karanlık aparatlarına da durun diyoruz. Ey ülke ve millet düşmanlarının figüranlığına sığınanlar, tarihine husumet besleyenler, ihtirasları gözlerini körleştirenler, ey düşmanım sen benim ifademle hızımsın, gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın.

TERÖR MESAJI: KÖKÜNÜ KAZIYANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ



Hiçbir beklenti, bu mübarek ülkenin geleceğini tehlikeye atmaya değmez. Gelin eser ve hizmette, sıkıntıların çözümünde yarışalım. Biz hepsine varız. Cumhur İttifakı olarak varız. Bu yarışı kör düşmanlığı iftira rüzgarına çevirmeyin. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal. Kendine gel. Senin geçmişindekiler gibi, rahmetli Menderes ve arkadaşları için uçaklar dolusu elmas kaçırdılar dedi. Aynen şimdi ifadeler değişmiyor. Aynısını Bay Kemal kullanıyor. 250 bin lira yargıdan aldık. Bunları o iftira atılan vakıflara gönderdik. Hiç olmazsa hayrı olsun. Biz Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ediyoruz. Kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz. Türkiye egemenlik haklarına karşı haysiyet mücadelesi yürütürken, mandacı zihniyeti hortlatacak hamlelere yönelmeyin. Bunların hepsi Türk milletinin meselesidir. Kendi devletinin derdiyle dertlenmeyen, bu ülkenin siyasetçisi, sanatçısı olamaz. Bunun için gelin 2023 hedeflerine beraber ulaştıralım diyoruz. Gelin 2053 vizyonuyla mutlaka buluşturalım. Gelin 2071 hayallerine mutlaka kavuşturalım. Gerekirse yedi düvelle kavga edelim



KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: SON NEFESİMİZE KADAR BURADAYIZ



Milli meseleler ve hedeflerin siyaset üstü ele alınması gibi geleceğimiz için doğru olanı yapalım. Yalanla, iftirayla bu iş olmaz. Bay Kemal siz ne yaparsanız yapın bizim görevimiz karşı çıkmak demekle olmaz. İnsan utanır ya. Kaçacak türü hezeyanlarla bu iş hiç olmaz. Erdoğan burada. Ataköy'de. Ölümüne burada. 15 Temmuz gecesi ben Atatürk Havalimanı'na çağırdım. Milletim geldi. Bay Kemal tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Kaçacak dediğiniz kişi Tayyip Erdoğan ya. Biz terör örgütleri ve ağababalarının saldırılarından kaçmamışız. Biz işte 15 Temmuz gecesi savaş uçaklarının tanklarından kaçmamışız. Gözümüzü burada açtık, havamızı burada soluduk, son nefesimize kadar buradayız. Bugüne kadar kaçacak diyenlerin hepsi zoru görünce kaçtılar. Kimi terör örgütlerine sığındı, kaçtı. Fransa, Belçika, Hollanda'da olanlar var. Bunlar da onlarla sohbet ediyorlar. Kimi kılık değiştirip bot üstünde kaçtı. Hepsinin ihaneti önünde sonunda ortaya çıktı. Kimin kaçıp gavurun kılıcını çalacağını göreceğiz. Biz bu milletin sevdalısıyız.





Türkiye, kartallar gibi yalnız uçmak zorunda kalsa da, leş kargalarının elinde kalmayacaktır. Türkiye tek de kalsa bu hak yolda yürümeyi sürdürecektir. Ülkemizde yaptığımız eserleri görmeyenlerin özellikle görmelerini beklemiyoruz. Bu yurt binalarının yapılmasından FETÖ, PKK, istihbarat aygıtları bir de CHP ve Bay Kemal rahatsız. Bu yurt hizmete girdiğinde anne ve babalar evlatlarını gönderecekler. Bunların derdi harcanan para değildir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğranda ölen varsa vatandır. Kahırlarından ölseler de bu oyunları da bozacağız. Bu eserleri tamamlayıp hizmete vereceğiz. Bu yolda kararlılıkla devam ediyoruz. Ülkeye ve millete kazandırdıkları bir eserleri olmayan boyun büküp yutkunarak, seyredecekler. Efendilerinden yedikleri zılgıt yanlarına kar kalacak. Gezi olayları sırasında 'Zulüm 1453'te başladı' yazılarıyla donattılar. Fatih Sultan Mehmet Han sadece İstanbul'un fatihi değildir, Sırbistan'ın Bosna Hersek'in ve Arnavutluk'un da fatihidir. Karadeniz'i Türk gölüne çevirenin de fatihidir. Adaların da fatihindir. Batıdan farklı olarak biz fethettiğimiz her yerde imar hareketleri başlattık. Köprüler, çarşılar, hanlar ve hamamlarla yepyeni bir çehreye büründürdük.Eğer idareniz altına aldığınız yerde zulme engel olamadıysanız fethettik diyemezsiniz. Ülkesi önceliği olmayanlar fethin sırrına vakıf olamaz. Çıkıp siz ne istiyorsanız diyenler fethin manasını kavrayamaz. Bu alan İstanbul'un en büyük Millet Bahçesi olacak. Sınır güvenliğinden her konuya karşıdakilerin safında olanlar, fethin manasını kavrayamaz. Millet Bahçesi yaparak İstanbul halkının hizmetine sunuyoruz. 145 bin ağaç ve fidan dikilecek. Spordan kitap okumaya, yürüyüşe, fuardan müzeye, kadar her türlü faaliyetin yürütüleceği alan olacak. 1 milyon insanın yararlanabileceği bir alan haline getiriyoruz. Afet toplanma alanı olarak hizmet verecek. Ülkemizde aklını kiraya vermiş, her şeye gözü kapalı karşı çıkmayı adet haline getirmiş kesimle karşı karşıyayız. Bunlar parka yeşile karşı çıkar, işlerine gelince 'ağaç kesilecek' yaygarasıyla ülkenin altını üstüne getirirler. Beşiktaş 'ta çınar ağaçlarını nasıl kestiklerini gördünüz. İşlerine gelince betoonperestliğe sarılırlar. Bunları dikkate almıyoruz. Milletimiz bunları adam yerine koymadığını 2023'te gösterecekTürkiye'nin demokrasi ve kalkınma kervanı menziline doğru ilerliyoruz. Millet Bahçemizin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıl bu zamanlar hizmete açmış olacağız. Emeği geçen bakanlıklar ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Millet bahçemizin küçük bir modeli olan alandaki 16 türden 569 ağacın toprakla buluşan 2053 çiçeğin şehitlerin ölümünü sembolü ağacın, her bir unsurun anlamı var. Dereler bizim bahçe bizim bunlar kültürümüzün parçaları. Pınarbaşı'ndan başlayacak bir deremiz akacak. Kapasitesi 28 bin kişiyi bulan çayır kültürel faaliyete ev sahipliği yapacak.