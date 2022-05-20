Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz Kolombiya ile ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ TİCARET HEDEFİNİ AÇIKLADI
Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki en önemli ortağımız Kolombiya Cumhurbaşkanı'nı ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Dışişleri Bakanım 26 Nisan'da Kolombiya'yı ziyaret etti. İlişkilerimizi 2 yılda bir Cumhurbaşkanları düzeyinde gerçekleştireceğimiz görüşmelerle geliştireceğiz. Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmaktır. Türk ve Kolombiyalı iş insanları arasındaki temasın artırılmasını destekliyoruz. Kolombiya Latin Amerika'ya açılımımız açısından önemli konumdadır.
Görevi bırakmadan önce bizi Kolombiya'ya bekliyor. Planlamamızı yapıp İnşallah 7 Ağustos'tan sonra bölgede bir ziyaret gerçekleştireceğiz.