Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:





Kazakistan bizim nasıl ata yurdumuzsa Türkiye de kardeşlerimizin ikinci evidir. Anadolu'yu bizlere vatan kılanlar, Hoca Ahmet Yesevi'nin ocağında pişen gönül erleridir. Bu sene diplomatik ilişkilerimizin 33. yıldönümünü idrak ediyoruz. Az önce imzaladığımız ortak bildiriyle işbirliğimizi, geliştirilmiş ortaklık stratejisine yükselttik. Türkiye olarak Kazakistan'ın istikrarına ve huzuruna büyük önem veriyoruz. Ocak ayında Kazakistan'da yaşanan elim olaylarda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara Allah'tan şifa diliyoruz. Kapsamlı reform programını destekliyoruz. Kazak kardeşlerimizin istikrarı, güvenliği huzuru için üzerimize düşenleri yapmakta olduğumuzun altını bir kez daha çiziyoruz. Biz bu dayanışmamızı sürdürerek geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ TİCARET HEDEFİNİ AÇIKLADI



Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, ilişkilerimizi tüm boyutlarda değerlendirdik. Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmi geçtiğimiz sene 5,3 milyar doları aştı. Böylece 5 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefi kısa sürede geride bırakmış olduk. Yine hızlı adımlarla 10 milyarlık hedefimize ulaşacağız. Bölgesel ve uluslararası meselelerde fikir alışverişinde bulunduk. Özellikle Ukrayna'daki krizi ele aldık. Krizin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde barışçıl yollarla çözülmesini görüş birliği sağladık. Bu savaş Türk devletlerinin gerek ikili düzeyde gerek Türk devletleri teşkilatı çatısı altında önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Aramızda yine Stratejik İşbirliği Konseyi'yle alakalı toplantımızı da Ekim ayında Kazakistan'da gerçekleştireceğiz. Bugünkü görüşmelerimizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum, ülkemizi ziyaret eden Sayın Tokayev ve heyetine, şahsım ve heyetim adına bir kez daha teşekkür ediyorum.