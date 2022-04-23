Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil, akranlarının neşesiyle çınlamalı

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Sevgili çocuklar, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Evlatlarımızın her birinin gözlerinden öpüyorum. Tüm milletimizin, tüm çocukların 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. 1979 yılından beri dünyanın 120 farklı ülkesinden 30 binin üzerinde çocuğu ağırladığımız bu şenliğimize hepiniz hoş geldiniz.

"ÇOCUKLAR KORKUNUN PENÇESİNDE DEĞİL HUZURUN KOLLARINDA UYUMALIDIR"

Böyle dönemlerde çocukların yüreklerindeki saf sevgiye, onların hayatımızı güzelleştiren gülüşüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Bizim savaşları bitirmek için gösterdiğimiz gayretlerin en önemli motivasyon kaynağı çocuklardır. Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil, burada olduğu gibi akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalıdır. Çocuklar korkunun pençesinde değil huzurun kollarında uyumalıdır.

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"EN İYİ ÖĞRETİCİ HAYATTIR"

Ülkemize sığınan herkesi, ama özellikle de çocukları adeta üzerlerine titreyerek korumamızın sebebi de bu yaklaşımdır. Güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir diye ifade etmek lazım. Dünyayı çocuklara verdiğimiz gün her şeyin daha vicdanlı, sevecen olduğunu göreceğiz. Bugünün çocukları yarın hayatın farklı alanlarına söz sahibi olduğunuzda sakın ola kirlenmeyin. Ailenize, arkadaşlarınıza, okulunuza sıkı sıkıya sarılın. En iyi öğretici hayattır. Hayatla bağlarınızı asla koparmayın. Salgın döneminde aylarca evden çıkamadığınızı biliyorum. Artık bu günler geride kaldığına göre artık imkan olan her yerde temiz havayla, arkadaşlarınızla buluşun. Biz geçtiğimiz 20 yılda sadece eğitim sistemimizin altyapısını güçlendirmekle kalmadık. Bu parkı açtığımız gün, bu Millet Bahçesi'ni açtığımız gün gerçekten çok mutluydum, şu anı o açılışta düşledim. Yeter ki siz isteyin.

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Bir kez daha 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyorum. Bu bayramı sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum. Pençe Harekatı'nda şehit olan tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum, kalın sağlıcakla.