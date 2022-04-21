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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgesinin en güçlü ülkesi olana dek çalışmalarımız devam edecek

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mavi Vatan Tatbikatı#Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Konukevi'nden Mavi Vatan Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni gemilerle, denizaltılarla, silah sistemleriyle bölgesinin ve dünyanın en güçlü ülkesi olana kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz sahil güvenliğimizle yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık" ifadelerini kullandı.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla gece gündüz görev başında olan askerlerimizin varlığı bugünkü huzurumuzun en büyük teminatıdır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’deki unsurlarının diğer kuvvet komutanlıklarıyla koordinasyon hâlinde yürüttüğü tatbikatımız başarıyla neticelenmiştir. Tatbikata katılan özel görev personelimiz vazifelerini yerine getirerek her zaman harekata hazır olduklarını göstermişlerdir.

Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye’nin güçlü bir deniz kuvvetine sahip olması tercih değil, zorunluluktur.

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Deniz kuvvetlerimizi sürekli geliştirmeye özel önem veriyoruz. Yeni gemilerle, denizaltılarla, silah sistemleriyle bölgesinin en güçlü ülkesi olana kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bizim ordumuz tüm unsurlarıyla vatan savunması yanında, pek çok yerde dünyanın en kapsamlı insani operasyonlarını da yürüten bir askerî güçtür. Kendilerini çağdaş addeden ülkeler, sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken biz yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık. Kriz bölgelerinde yürüttüğümüz operasyonlarla dünyanın takdirini kazandık.

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgesinin en güçlü ülkesi olana dek çalışmalarımız devam edecek

Kahraman askerlerimizin halen Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine başarılı bir harekat düzenliyor. Mavi Vatan Tatbikatı'nı icra eden Deniz, kara, hava, jandarma unsurlarımızı yürekten tebrik ediyorum.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgesinin en güçlü ülkesi olana dek çalışmalarımız devam edecek

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mavi Vatan Tatbikatı#Erdoğan

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