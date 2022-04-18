Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya önemli mesajlar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Uluslararası kuruluşlar, salgın döneminde iyi bir intiham veremedi. Bizi birbirimize yakınlaştırması gereken bu salgın tam tersine toplumlar arasındaki durumu kötü hale getirdi. Dayanışmanın gücüne inanarak ilk günden itibaren elimizdeki imkanları tüm insanlığın hizmetine sunduk. Bugüne kadar 19 ülkeye 6,3 milyon doz aşı hibesi yaptık. İstanbul'da düzenlediğimiz 3. Afrika Ortalık Zirvesi'nde Afrika'ya 15 milyon doz aşı yardımı yapacağımızı açıkladım. 11 Afrika ülkesine toplam 4 milyon 870 bin doz aşı hibe ettik. Aşı hibemizi ve tıbbı malzeme desteğimizi devam ettireceğiz. Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelendiren salgının tüm ülkeler için bir nefis muhakemesi olmasını diliyorum.





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"TÜM İNSANLIK AYNI GEMİDE"



Nerede yaşarsak yaşayalım, inancımız, kültürümüz, ten rengimiz ne olursa olsun hepimiz 8,5 milyarlık büyük insanlık ailesinin fertleriyiz. Sadece birbirimize karşı değil, evlatlarımıza, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Küreselleşmeyle beraber birbirimize karşı yükümlülüklerimiz de artıyor. Yaşanan her hadise bize tüm insanlığın aynı gemide olduğunu tekrar hatırlatıyor. Salgından çevre felaketlerine kadar bu acı hakikate pek çok alanda şahitlik ediyoruz.



RUSYA-UKRAYNA ARASINDAKİ MÜZAKERELER



2 komşumuz arasında başlayan çatışmalara son verebilmek adına yoğun diplomatik gayret sergiledik. Antalya'da Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarını bir araya getirdik. Ardından İstanbul'da müzakere heyetleri bir araya geldi. Somut adımlar kat edildi. Her iki tarafından güven duyduğu ülke olarak biz de çabalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca her iki tarafta İstanbul'daki görüşmeleri ilerletmekten yana olduğunu belirtiyor. Sayın Zelenski ve Putin'le düzenli telefon görüşmeleri gerçekleştiriyorum. İki liderin özellikle Türkiye'de buluşmaları yönünde temennimi iletiyorum. Bu çatışmalar uzadıkça sadece kayıplar değil ekonomik maliyetler de artıyor. İki komşumuz arasında önce ateşkesin sonra kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır. Barışçıl bir çözüm bulunacağına gönülden inanıyorum. Acının yıkımın ve göz yaşının daha fazla sürmesine bigane kalamayız. Bizim kültürde hayırlı işlerde acele edilmesine inanılır.



