Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya önemli mesajlar

Uluslararası kuruluşlar, salgın döneminde iyi bir intiham veremedi. Bizi birbirimize yakınlaştırması gereken bu salgın tam tersine toplumlar arasındaki durumu kötü hale getirdi. Dayanışmanın gücüne inanarak ilk günden itibaren elimizdeki imkanları tüm insanlığın hizmetine sunduk. Bugüne kadar 19 ülkeye 6,3 milyon doz aşı hibesi yaptık. İstanbul'da düzenlediğimiz 3. Afrika Ortalık Zirvesi'nde Afrika'ya 15 milyon doz aşı yardımı yapacağımızı açıkladım. 11 Afrika ülkesine toplam 4 milyon 870 bin doz aşı hibe ettik. Aşı hibemizi ve tıbbı malzeme desteğimizi devam ettireceğiz. Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelendiren salgının tüm ülkeler için bir nefis muhakemesi olmasını diliyorum.





"TÜM İNSANLIK AYNI GEMİDE"



Nerede yaşarsak yaşayalım, inancımız, kültürümüz, ten rengimiz ne olursa olsun hepimiz 8,5 milyarlık büyük insanlık ailesinin fertleriyiz. Sadece birbirimize karşı değil, evlatlarımıza, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Küreselleşmeyle beraber birbirimize karşı yükümlülüklerimiz de artıyor. Yaşanan her hadise bize tüm insanlığın aynı gemide olduğunu tekrar hatırlatıyor. Salgından çevre felaketlerine kadar bu acı hakikate pek çok alanda şahitlik ediyoruz.



RUSYA-UKRAYNA ARASINDAKİ MÜZAKERELER



2 komşumuz arasında başlayan çatışmalara son verebilmek adına yoğun diplomatik gayret sergiledik. Antalya'da Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarını bir araya getirdik. Ardından İstanbul'da müzakere heyetleri bir araya geldi. Somut adımlar kat edildi. Her iki tarafından güven duyduğu ülke olarak biz de çabalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca her iki tarafta İstanbul'daki görüşmeleri ilerletmekten yana olduğunu belirtiyor. Sayın Zelenski ve Putin'le düzenli telefon görüşmeleri gerçekleştiriyorum. İki liderin özellikle Türkiye'de buluşmaları yönünde temennimi iletiyorum. Bu çatışmalar uzadıkça sadece kayıplar değil ekonomik maliyetler de artıyor. İki komşumuz arasında önce ateşkesin sonra kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır. Barışçıl bir çözüm bulunacağına gönülden inanıyorum. Acının yıkımın ve göz yaşının daha fazla sürmesine bigane kalamayız. Bizim kültürde hayırlı işlerde acele edilmesine inanılır.





Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğinin korunması yönünde diyalog yoluyla barışçıl bir çözüm bulunabileceğine yürekten inanıyorum. İstanbul'daki görüşmelerden tarafların netice alabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dünya 5'ten büyüktür diyerek bayraklaştırdığımız BMGK reformu çabalarımızın önemi anlaşılmış oldu. Küresel güvenlik mimarisinin geçmişin kazanımlarını korumak yerine, geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde adalet ve kapsayıcılık şeklinde yeniden inşa edilmesi açıktır. Mesnetsiz iddiaların ve sığ değerlendirmelerin aksine Ukrayna bağlamındaki gelimeler NATO ve ittifak içinde Türkiye'nin önemini açıkça ortaya koymuştur.Tabii Ukrayna krizi devam ederken dünyanın dört bir yanında süre giden insani dramları göz ardı edemeyiz. Yemen, Afganistan, Filistin, Suriye'de insanlar bir ramazan ayını daha buruk şekilde geçiriyor. Tedbir alınmadı, yardım eli uzanmadı ve ya bir dilim ekmek bulamadığı için ölen her bir masumla birlikte insanlık da ölüyor. Biz biz kılan kadim değerler çok derin yara alıyor. Türkiye, yaklaşık yerlerinden edinmiş 5 milyon Suriyeliye geçici ev sahipliği yapmaktadır. Bu minvalde hem Suriye'de hem Irak'ın kuzeyinin güvenliği için adım atmaktan çekinmiyoruz. Kaynağı kim ve neresi olursa olsun terörün çeşitleriyle kesintisiz mücadele sürdürüyoruz. Terörü ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarmakta kararlıyız.İslam ve yabancı düşmanı grupların ifade hürriyetlerin, müslümanların inançlarına, ibadetlerine saldırı olarak kullanılmasına müsaade edilmemelidir. Son olarak Mescid-i Aksa'da olanları görüyoruz. Bu bizim için üzüntü kaynağıdır. Bunu yaşamak istemiyoruz. Bundan sonraki süreçte temenni ederim ki bunları bir daha yaşamayız. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta istikrarın sağlanmasına öncelik veriyoruz, adil ve gerçekçi bir çözüm için çaba harcıyoruz. Komşumuz Ermenistan'la normalleşme sürecimizi samimiyetle sürdürüyoruz. Balkanlarda yeni gerilimlerin önüne geçilmesi için gayret sarf ediyoruz. Ümmetin kanayan yarası olan Filistin davasına sahip çıkmaya devam ediyoruz. İlk Kıblemiz Mescid-i Aksa ve Kudüs konusundaki hassasiyetimiz malumdur. Dün Filistin Başbakanı Mahmud Abbas ve Sayın BM Genel Sekreteri Guterres'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim.Gerilim daha fazla tırmanmaması için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettim. ABD ile tesis ettiğimiz stratejik mekanizmanın işlevsel hale gelmesinden de memnunuz. Öte yandan tüm Asya kıtasıyla ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Kazan kazan ve eşit ortaklık temelinde tüm ülkelerle işbirliğimizi ilerletmeye devam edeceğiz. Popülizmi, İslam düşmanlığını bir tarafa bırakmalı her alanda ve seviyede adaletin gücünü hakim kılmalıyız. Bunu başardığımızda pek çok çetrefil sorunumuzu da geride bırakacağımıza inanıyorum.