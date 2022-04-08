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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlarımızın kıyafetine takılıp milletimizin mirasına sırt döndüler!

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi#Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesinin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın sebebiyle 2 yıldır arada verilen fuarlarımızın yeniden başlamış olmasından memnuniyet duyuyorum" dedi. Erdoğan, "Ülke ve millet olarak beka mücadelesi yürüttüğümüz asırlarda sadece topraklarımızı geride bırakmakta kalmadık, aynı zamanda kültürel bir çoraklıkla da karşı karşıya kaldık. Uzunca bir süre devam eden Türkiye'nin geri kalmışlığı sadece insanlarımızın günlük hayatlarındaki eksiklerle ilgili değildi. Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık. İnsanların kılıklarına, kıyafetlerine, ibadetlerine, konuşmalarına, oturmalarına, kalkmalarına takılıp kalanlar milletimiz aklı selim, zevki selim, kalbi selim gibi  bizi biz yapan asıl mirasına sırt dönmüştü" dedi.

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İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Sevgili İstanbullular, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Böyle bir müstesna bir ay içinde maşallah bu kitap fuarlarıyla birlikte bir de Büyük Çamlıca Camimizin altında inşallah müzemizi de açıyoruz ve bu müze de senede 1 bazen 2 kez elimizdeki tüm objeler sergilenecek. Milletimizin hizmetinde olacak. Salgın sebebiyle 2 yıldır arada verilen fuarlarımızın yeniden başlamış olmasından memnuniyet duyuyorum. Kuran-ı Kerim'i her şeyin üstünde tutan bir kültürel müktesebata sahibiz. İslam Medeniyetleri Müzesi'nde pek çok sanat eseri sergileniyor. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi#Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi

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