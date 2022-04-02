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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Türkiye 2023'ten sonra bambaşka bir döneme girecek

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İftar#Şehit Aileleri
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan ekonomi mesajı: Türkiye 2023ten sonra bambaşka bir döneme girecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Aileleri ile İftar programında açıklamalarda bulundu. "Dünya ekonomik sarsıntıların beraberinde getirilen işsizlik sancısıyla kıvranırken, biz istihdamımızla, üretimimiz ve ihracatımızla hedeflerimize adım adım ilerliyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, 2023'ten sonra bambaşka bir döneme girecek" ifadelerini kullandı.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ramazan aylarını koronavirüs salgını yüzünden buruk geçirdik. İnşallah birkaç aya bunu gündemimizden çıkarmış olmayı hedefliyoruz. Her ikisiyle de yakın siyasi, ekonomik ve tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Daha önce Suriye'de gördüğümüz insani trajedilerin bir benzeri Ukrayna'da yaşanıyor. Bu tablo bize; vatanda toprağımızı korumanın önemini bir kez daha göstermiştir.

"OYNANAN OYUNLARI BOZDUK"

Dünyanın en köklü geleneğine, dünyanın en güçlü birliğine sahip millet olarak kendimizi asla bu duruma düşürmedik, düşürmeyeceğiz. Milletimizle birlikte üzerimizde oynanan oyunları birer birer bozduk, istikbalimize halel getirmedik. Sokakları karıştırarak ülkeyi ateşe ve kana boğmak isteyenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Gözlerini ekonomimize dikenlerle var gücümüzle mücadele halindeyiz. İnşallah bu mücadeleyi de başarıyla neticelendirerek, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız. Elbette zorluklarımız vardır. Ama unutmayın, imkanlarımız da vardır. Elbet de sıkıntılarımız vardır. Ama unutmayın, umudumuz daha büyüktür. Öncelikle sahip olduklarımızın kıymetini bilmeliyiz.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 2023 MESAJI

Dünya ekonomik sarsıntıların beraberinde getirilen işsizlik sancısıyla kıvranırken, biz istihdamımızla, üretimimiz ve ihracatımızla hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. 2023'ten sonra Türkiye bambaşka bir döneme girmiş olacaktır. Şehitlerimizle ve gazilerimize şükran borcumuzu ödemenin en güzel yolunu, ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaşmak, gençlerimize 2053 vizyonunu bırakmak olduğuna inanıyoruz.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İftar#Şehit Aileleri

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