Son dakika... ‘İstanbul'da liderler zirvesi olabilir’... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerçekleştirebilirsek büyük mutluluk duyacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz.Ali Camii'nde cuma namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:



İSTANBUL'DA PUTİN VE ZELENSKİ ZİRVESİ OLUR MU?

Dün sayın Zelenski ile görüşmemiz oldu. Bugün de saat 16:00 gibi sayın Putin'le görüşmemiz olacak. Her iki liderle de yapacağımız görüşmelerde ön görüşmeler neticesinde mutabakat diyeyim, bunun getirisini artık liderler bazında özellikle Kırım ve Donbas noktasında bir adımın atılması için en üst düzeyde liderlerle görüşmenin ve bu konuda ev sahipliği yapabileceğimizi ifade ettik. Sayın Zelenski'nin olumlu bakışı var, sayın Putin'in de daha önce olumlu yaklaşımı sözkonusu idi. Tarih olarak onlar belirleyecek eğer İstanbulumuzda liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve neticesinde de olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek Türkiye olarak büyük mutluluk duyacağız.

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SERSERİ MAYINLAR

Mayınlar noktasında biliyorsunuz imha edildi. Özellikle Deniz Kuvvetlerimiz ciddi bir takibin, çalışmanın gayreti içinde. Şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı sözkonusu değil. Bundan sonra da Milli Savunma Bakanlığımız başta olmak üzere Deniz Kuvvetleri süreci takip ediyor. Şu an için sıkıntı yok ama tedbiri elden bırakmayacağız.