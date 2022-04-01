Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... ‘İstanbul'da liderler zirvesi olabilir’... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerçekleştirebilirsek büyük mutluluk duyacağız

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İstanbul#Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in İstanbul'da bir araya gelebileceğini belirterek, "Eğer İstanbulumuzda liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve neticesinde de olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek Türkiye olarak büyük mutluluk duyacağız" dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz.Ali Camii'nde cuma namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

İSTANBUL'DA PUTİN VE ZELENSKİ ZİRVESİ OLUR MU?

Dün sayın Zelenski ile görüşmemiz oldu. Bugün de saat 16:00 gibi sayın Putin'le görüşmemiz olacak. Her iki liderle de yapacağımız görüşmelerde ön görüşmeler neticesinde mutabakat diyeyim, bunun getirisini artık liderler bazında özellikle Kırım ve Donbas noktasında bir adımın atılması için en üst düzeyde liderlerle görüşmenin ve bu konuda ev sahipliği yapabileceğimizi ifade ettik. Sayın Zelenski'nin olumlu bakışı var, sayın Putin'in de daha önce olumlu yaklaşımı sözkonusu idi. Tarih olarak onlar belirleyecek eğer İstanbulumuzda liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve neticesinde de olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek Türkiye olarak büyük mutluluk duyacağız. 

Haberin Devamı

SERSERİ MAYINLAR

Mayınlar noktasında biliyorsunuz imha edildi. Özellikle Deniz Kuvvetlerimiz ciddi bir takibin, çalışmanın gayreti içinde. Şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı sözkonusu değil. Bundan sonra da Milli Savunma Bakanlığımız başta olmak üzere Deniz Kuvvetleri süreci takip ediyor. Şu an için sıkıntı yok ama tedbiri elden bırakmayacağız.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İstanbul#Son Dakika

BAKMADAN GEÇME!

Site sakinleri dikkat ‘Hayalet komşu’ alarmı…

Site sakinleri dikkat! ‘Hayalet komşu’ alarmı…

#Kiracı Hakları
300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı

300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: 'Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı'

#Bebek Sağlığı
Yıllık izni birikenlere Yargıtaydan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

Yıllık izni birikenlere Yargıtay'dan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

#Yargıtay

BAKMADAN GEÇME!

Site sakinleri dikkat ‘Hayalet komşu’ alarmı…

Site sakinleri dikkat! ‘Hayalet komşu’ alarmı…

#Kiracı Hakları
300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı

300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: 'Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı'

#Bebek Sağlığı
Yıllık izni birikenlere Yargıtaydan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

Yıllık izni birikenlere Yargıtay'dan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

#Yargıtay