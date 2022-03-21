Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'vefa' toplantısında eski vekillere çağrı

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Milletvekili ve il başkanı olarak bu davaya eşsiz katkılar vermiş sizler üzerine, emeğiyle gayretiyle partiye hizmet etmiş arkadaşlarımıza şükran sunuyorum. Sık sık tekrarladığımız tespitimiz var; AK Parti milletin partisidir. AK Parti'yi kuran da iktidara getiren de, verdiği tüm mücadelede dimdik yanında duran milletimizdir. Böyle olduğu için de AK Parti'nin kadro değişimlerinin bayrak değişimi olarak gördüğümüzü söylüyoruz. Beraber görev yaptığınız, şehrinize, ülkemize hizmet ettiğiniz herkes bu bayrak yarışında yer almıştır.



"İNSAN KENDİ EVİNE SAHİP ÇIKMAK İÇİN DAVET BEKLEMEZ"



Partimizi medeniyetimizin, tarihimizin ve ülkemizin tüm birikimini ortaya koyan bir resim olarak nitelendiriyorum. Bu resimden hangi kısmı dışarıda bırakırsanız bırakın orada büyük bir eksiklik ortaya çıkar. Ağustos ayında 21. yılını geride bırakacağımız AK Partimizin çatısı altında sorumluluk üstlenmiş tüm kardeşlerimizedir. İnsan kendi evine gitmek, kendi evine sahip çıkmak, güçlendirmek için davet beklemez.









"ÇEVRENİZDEKİ İMKANI SONUNA KADAR KULLANMANIZI BEKLİYORUM"



Sadece partimizin değil, ülkemizin de en kıymetli birikimi, en önemli tecrübesi, paha biçilemezi işte buradadır. Ne parti olarak ne ülke olarak böyle bir hazineye sırt çeviremeyiz. Haklı haksız gerekçe, sizlerin AK Parti ve ülkenin mücadelesinin dışında tutmaya bahanesi olamaz. Anadolu'yu kendimize, dervişiyle abdalıyla birlikte vatanda yaptık. Türkiye'yi küresel ve yerli vesayet güçlerinin, darbecilerin geri kalmışlığından AK Partimizin verdiği mücadeleyle hep birlikte kurtardık. Sizlerden ülkenin ve milletin üzerindeki hakkının yerine getirmenizi istiyorum. Sizlerden torunlarınıza, evlatlarınıza miras bırakacağınız Türkiye için çevrenizdeki imkanı sonuna kadar kullanmanızı bekliyorum. Sizlerden küçük cihadı bitirdiğinde büyük cihada başlamayı emreden medeniyet duruşu, "kim var dendiğinde" sağına soluna bakmadan "ben varım diyecek" dava adamlığı bekliyorum. Biz bu güne kadar girdiğimiz her mücadeleyi, sizlerin desteğini ve varlığını hissettik. Sizleri bir kez daha safları sıkılaştırmaya özellikle davet ediyorum.



