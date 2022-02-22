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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senegal'le ticaret yatırımımız günden güne çok daha artıyor

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Senegal#Afrika Turu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki ülke arasında ticaretin geliştiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaret yatırımımız günden güne çok daha artıyor. Ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre %42 artarak 540 milyon doları aştı. Hedefimiz bu rakamı 1 milyar dolara ulaştırmak" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ardından Afrika turunun ikinci durağı Senegal’in başkenti Dakar’da resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Sall’ın arasındaki görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

İmza töreni sonrası Cumhurbaşkanı Sall ile ortak basın toplantısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Kıymetli kardeşimle yaptığımız görüşmelerde Türkiye-Senegal görüşmelerini tüm çevreleriyle ele aldık. Ziyaretim vesilesiyle Dakar Olimpik Stadyumunun açılış törenine kardeşimle iştirak edecek olmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. Senegal Milli Takımı'nın Afrika Uluslar kupasında şampiyon olarak yakaladığı başarıyı ayrıca tebrik ediyorum.

"TİCARET YATIRIMLARIMIZ GÜNDEN GÜNE ARTIYOR"

Bugünkü görüşmelerde de ekonomi, yatırımlar, savunma sanayi , terörle mücadele alanındaki ilişkileri nasıl daha ileriye taşıyabiliriz, bunu görüşme fırsatı bulduk. Aramızdaki yakın dostluğun en güzel tezahürünü yatırım ve ticarette görüyoruz. Ticaret yatırımımız günden güne çok daha artıyor. Ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre %42 artarak 540 milyon doları aştı. Hedefimiz bu rakamı 1 milyar dolara ulaştırmak. İlişkilerimizi geliştirirken Senegal'in beşeri kaynaklarını öne çıkarmayı özellikle planlıyoruz.

FETÖ'YLE MÜCADELE TEŞEKKÜRÜ

Firmalarımızın 'Yükselen Senegal Planı'ndaki katkıları, Senegal halkının desteğiyle de devam edecektir. Kalkınma alanında da yakın ilişkiler içerisindeyiz. Maarif vakfımız ise 857 öğrenciye eğitim veriyor. Senegal makamlarının FETÖ ile mücadele sağladıkları destek için teşekkür ediyorum. Bu destek ve dayanışmanın bundan sonra da devam edeceğine inanıyorum.

 

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Senegal#Afrika Turu

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