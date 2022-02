Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'le yeni ticaret hedefini açıkladı

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Senegal'e geldiğimiz andan itibaren bize gösterilen misafirperverlikten dolayı tüm Senegal makamlarına şahsım heyetim adına teşekkür ediyorum. Türkiye ile Senegal aralarındaki fiziki mesafenin aksine birbirlerine daima yakın olmuşlardır. Sayın Cumhurbaşkanıyla 400 milyon ticaret hacmi hedefine ulaştık. Şimdi hedefimiz, 1 milyar dolar. Ortak gayretlerimizle bu rakama da kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.



"EKONOMİMİZİ HER SENE BÜYÜTTÜK"



Bu ivmeyi kaybetmeden önümüzdeki dönemde hedeflerimize doğru yürüyeceğiz. Türk müteahhitlik firmaları Afrika kıtasının 4 köşesinde zorluklara rağmen son derece başarılı projelere imza atıyor. Firmalarımızın, Senegal'de yükselen Senegal planında aktif rol almasından gurur duyuyoruz. Türk firmaları, Dakar Havalimanı, spor merkezi uluslararası hal ve TIR projelerini tamamladılar. Dakar Olimpik Stadyumu da 2 yıl gibi kısa bir sürede inşa edilmiştir. Bu yapının inşaasında bin Senegalli kardeşimize istihdam sağlamıştır. Türkiye, dünyanın en büyük ekonomilerinin yer aldığı G20 ülkelerinin bir üyesidir. Satın alma paritelerine göre dünyanın 13. ülkesiyiz. Bölgemizde yaşanan istikrarsızlığa rağmen ekonomimizi her sene %5 büyütmeyi başardık.



Türkiye olarak %1,8'lik rekor büyüme oranına ulaştık. G20'de sanayi üretimi en çok artan ülkelerden biri olduk. 225 milyar aşan ihracat hacmiyle tamamladık. Çift haneleri bulacağına inandığımız 2022 büyüme oranlarıyla bu başarıyı çok daha ileriye taşıyacağız. Bu yıl çok daha bereketli bir turizm sezonu bekliyoruz.



"AFRİKALI DOSTLARIMIZLA BİR ÇOK PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"



Bu verilere Türkiye'nin Senegal'in ekonomisine ve kalkınmasına önemli etkiler sunabileceğinin örneğidir. Senegal'in bölgesinde ekonomik bir merkez olabileceğini biliyoruz. Senegal, Batı Afrika ülkelerine açılan bir ihracat kapısıdır. Türk ürünleri, neticede Afrika insanının kaliteli ürün ve hizmete katkıda bulunacaktır. Bu tecrübelerimizi Afrikalı kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. 8-10 Mart'ta Ankara'da düzenleyeceğimiz 5. Dönem Karma Komisyon Toplantısı'na önem veriyoruz. Ülkelerimiz arasında düzenlenen iş forumu gibi platformlar iş adamlarımızın birbirlerini daha iyi tanımasına vesile oluyor.



Diplomatik ve insanı temasların yanı sıra ticaret, yatırımlar, kültürel çalışmalara kalkınma projeleri gibi bir çok alanda önemli mesafeler kat ettik. Afrika'ya açılım politikamız 2013'te Afrika ortaklık politikasına bıraktı. Afrikalı dostlarımızla birlikte pek çok çalışma yürütüyor, projeleri hayata geçiriyoruz.



"İŞ İNSANLARIMIZA GEREKEN KOLAYLIKLARI YAPACAĞIZ"



Afrika kıtasıyla toplam ticaretimiz 2021 yılı sonu itibariyle 34,5 milyar dolara yükselmiştir. Sahra ülkelerinde ise 1,3 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2021 yılında 11,7 milyar doları bulmuştur. Aziz Kardeşim Macky Sall başta olmak üzere Senegal makamlarının da Türk girişimlere destek vereceğine yürekten inanıyorum. 25-28 Ekim 2022 tarihlerinde Saha EKSPO Sanayi ve Havacılık bu bakımdan önemli bir fırsattır. Afrikalı kardeşlerimize geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz. İş insanlarımıza yapacakları her türlü ticaret girişimde gereken kolaylıkları yapacağımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum.