Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisinin ardından ilk ziyaretini bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapacak. Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



Biraz sonra geniş bir heyetle Abu Dabi'ye hareket edeceğiz. İlişkilerimizde yeni bir dönemi başlattık. Aralık ayında dışişleri bakanımız, Ocak ayında meclis başkanımız emirlikleri ziyaret ettiler.



Bu ziyaretimle yakaladığım ivmeyi geliştirmeyi, ilişkileri hak ettiği seviyeye ulaşması için gerekli adımları atmayı hedefliyoruz.



BAE ile dostluğumuzun ve kardeşliğimizin yeni 50 yılına şekil verecek adımları ziyaretim sırasında beraberce atacağız.



Körfez Bölgesi'ndeki tüm kardeş ülkelerin güvenliğini ve istikrarını kendimizinkinden ayrı görmüyoruz.



Görüşmeler ve imzalayacağımız anlaşmalarla önemli mesafe alacağımıza inanıyorum. Emirliklerdeki önde gelen yatırımcılarla da bir araya geleceğim. Çok sayıda alanda ilişkilerimizde ilerleme sağlayacak adımların atılmasını da hedefliyoruz

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KORONAVİRÜS SÜRECİNDEN SONRAKİ İLK ZİYARET

Eşim bu ziyarette bebimle beraber olamayacak. Çünkü o henüz pozitif, biz hamdolsun negatif olduk. Şu anda eşim tedavisine devam ediyor. Hamdolsun hafif şekilde süreci devam ettiriyoruz. Dualarımızla inşallah o da kısa zamanda bu süreci atlatacaktır.

KDV İNDİRİMİ

Bu konuyla ilgili gerek Hazine ve Maliye Bakanım, gerek Ticaret Bakanım açıklamalarını yaptılar. Kurduğumuz denetim ekipleri ile beraber attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara karşılık şiddetli cezai müeyyideyi uygulayacağız. Vatandaşımızı ezmeye, arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır.