Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak oyunları bozacak kararlılığa sahibiz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"HALA AYNI SİNSİLİKLER PEŞİNDELER"



Açılışı vesilesiyle bir araya geldiğimiz Adnan Menderes Müzesi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz demokrasi tarihini en şanlı ve en hüzünlü sayfasını oluşturan Menderes dönemi nesilden nesile aktarılması gereken ibretlerle bezelidir. Bu müze rahmetli Menderes'in Yassıada'dayken mahpustayken hasretle yad ettiği yerde kurulmuştur. Cumhuriyet kurulduktan sonra yeni devletimizi inşa ederken pek çok zorlukla karşılaştığımız bir gerçektir. Gazi Mustafa Kemal sonrası dönemde CHP sadece zihniyet olarak değil, filende faşizmin kıyılarında dolaşan bir parti haline gelmiştir. Demokrat Parti ve Menderes dönemi Türkiye'inin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin en önemli taşlarından birisidir. Darbe döneminde yaşananlar ilk gününden idam gününe kadar tüm aşamalarıyla milletimizin gönlünde onarılamaz yaralar açmıştır. O dönem Menderes'e yeteri kadar sahip çıkılamadı.



Dün kendi siyasi hırsları uğruna, ülkeyi Menderes'in idamına sürüklemekten çekinmeyenler hala aynı sinsilikler peşindeler. Dün Menderes ve arkadaşlarına hangi itamı yapıyorlarsa bugün farklı ithamlarla bize yöneltiyorlar. Şöyle bir geriye baktığında; 1960 darbesi olmasaydı Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu hangi istikamette sürerdi diye sormak geliyor. Türkiye'yi siyasette ekonomide, güvenlikte felç etmeyi kafasına koyanların bitmek bilmeyen oyunlarıyla geçen yıllara üzülmemek elimizde değil. Ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde bu alçak oyunu bozacak kararlılığa sahip olduğumuz bir döneme girdik. Aşağıda merhum Menderes'în hizmetleriyle alakalı o kronolojik haritayı gördüğümde 20 seneyi hatırlamamak elimde değil.



ÜMRAN MENDERES: ÇOK MUTLUYUM







Bugün duygu hali içindeyim. Çok mutluyum. Çok arzu ediyordum bu müzenin yapılmasını. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hayata geçirildi. Sayın bakanımızın emekleri çok fazla. Umarım gençlerimiz de burayı gezerler. Demokrasi için verilen mücadeleye şahitlik ederler. Ülkesini seven, çalışan bu değerli insanlarımızı rahmetle anmak istiyorum. Nur içinde yatsın içim. Bugün görseydi o da çok mutlu olurdu. Çok mutlu ve gururluyum.



TORUNU ADNAN MENDERES: ONU TANIMAK İSTEYENLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ









Çok duygulandık heyecanlandık. Adnan Menderes adı yollarda, köprülerde, her yer karşımıza çıkıyor. Maalesef Adnan Menderes'i gerçekten tanıyan, bu ülke için hissettiklerini ideallerini yapmak istediklerini bilen çok az insan var. Onu tanımak isteyenler için ortamların oluşması çok çok önemli. Ancak buna benzer gerçekçi, bilimsel çok da uzak olmayan tarihin hiç de bilinmemesi, tanıtılması gerçekten çok önemli.

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SORU-CEVAP

ERDOĞAN'DAN TARIM VE ENERJİ MESAJI

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10 yıllık başbakanlık dönemini yol ve dava arkadaşlarıyla beraber çok çileli geçiyor. Adnan Menderes ve arkadaşları 10 yılın içerisine Türkiye Cumhuriyeti tarihinde öyle her babayiğidin sığdıramadığı eserleri sığdırmışlardır. Onlar bizim için izdir. Bizler de o izleri takip ederek tarımda, ekonomide, ulaşımda atmamız gereken adımları atıyoruz. İnşallah tarımla beraber Karadeniz'den petrolümüzü de çıkardığımızdan andan itibaren durum çok farklı olacak.



HDP'Lİ SEMRA GÜZEL'İN PKK'LI TERÖRİSTLE FOTOĞRAFI: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ



Adımlarımızı attık. Geçenlerde konuşmamda da söyledim. Biz bu parlamentoda bunları görmek istemiyoruz dedik. Hemen müracaatımızı yaptık. Onunla beraber 14 kişi var. Süratle dokunulmazlıklarının kaldırılması için adım atıldı. Onun diğerlerinden dosyasını ayırıp, bir an önce adım atılsın diye Meclis Başkanı ile konuştum. Diğerlerinin de dokunulmazlıklarının kaldırılması için sürecin başlatalım dedim. Meclis başkanımızın da düşüncesi bu şekilde. Daha sonra yargı süreci başlayacak. Bunun da takipçisi olacağız. Kandille ilgili ana muhalefetin başındaki zat, 'İktidara gelirsek başlarına geçireceğiz' diyor. İktidara gelemeyecek de... Şimdi bakıyorsunuz onlarla el ele hareket ediyor. O gün geldiğinde nasıl Kandil'i başlarına yıkacaksınız? Biz sürekli bombalıyoruz. Tek bunlardan terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Bu parlamento ve bu milletin paraları onların cebine girmemeli.



SÜLEYMAN SOYLU: 15 TEMMUZ GERÇEKLEŞSEYDİ TARİHİ DEĞİŞTİRECEKLERDİ









Bu talimatı 4 yıl önce verdiğiniz zaman. Bugün konuşmanızda söylediğiniz, 'Çine çayının altında keşke böyle bir müze yapılabilse' diye. Biz, 'Böyle bir müze yapılabilir mi?' diye baktık. Bekir Bey böyle bir imkanın olabileceğini söyledi. Ve bu adım talimatınızla başladı. Özellikle bu müzenin zenginleşmesi için fakat gördüğümüz şuydu. 27 Mayıs'tan sonra tarihi silmeye çalışmışlardı. Aklıma şu geldi. Eğer 17-25 Aralık ya da 15 Temmuz gerçekleşseydi tarihi değiştireceklerdi. Ve sizin talimatınızla herkesin gayretiyle burada ufak bir tarih düzeltmesini yapmak istedik ve siz bunun en büyük boyutunu Yassıada'da yaptınız. Aslında bu meselelere sahip olan insanların yüreğinde bir kıvılcım meydana getirdiniz. İlk feribotun ismini Adnan Menderes koydunuz.