Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

ŞEHİTLERİMİZİN KANLARI YERDE KALMADI

Akçakale sınırımızda bölücü terör örgütünün döşediği patlayıcı sebebiyle şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak. Nerede aklınıza terör bölgesi geliyorsa orada bizler Mehmetçiğimizle varız, var olmaya devam edeceğiz.

Elim trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet diliyorum.

EKONOMİDE MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERİNE GETİRMEK İÇİN YAPILAN DÜZENLEMELER YASALAŞACAK

Ekonomide milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için yapılan düzenlemeler inşallah yasalaşacak. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokam hedefimize kararlılıkla devam ediyoruz. Ülkesinin geçmişinden bihaber gafillerin ezbere atıp tutarak milletimizin moralini bozmaya dönük gayretlerini kimi zaman üzüntü, kimi zaman da öfkeyle takip ediyoruz. Türkiye'de her kim bu gidişin önünü kesmek için adım atmışsa başına gelmeyen kalmamıştır. Rahmet Menderes'in akibeti darağacında nihayete ermiştir. Rahmetli Özal'ın sonu beklenmedik ölüm olmuştur. Kendi yaşadıklarımızı biz unutursak diğer insanlar hayli hayli unutur. İktidarımızın ilk yıllarında vesayetin önümüze hangi engeller çıkardığı gözlerimizin önündedir. Devletlerin parçalanmasına yol açan alçak senaryoyu milletimiz ile birlikte yırtıp çöpe attık. Siyasi ve sosyal kaos denemelerini, FETÖ vasıtasıyla teşebbüs edilen darbe girişimlerini birer birer bertaraf ettik. Biz milletimizle birlikte istiklalimizle sarıldıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi daha da genişledi.

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Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimini bertaraf ettikten sonra Batılı ülkelerin husmetiyle karşı karşıya kalmıştır. ABD, doğrudan ekonomimizi mahvetme tehdidiyle sergilemeyi tercih etmiştir. Kimi Avrupa ülkeleri aynı tavrı daha dolaylı yollardan ortaya koymuşlardır. Ülkemize uygulanan örtülü ambargo, finans araçlarının öne çıkarıldığı bir boyuta ulaşmıştır. Bu süreçte de hemen tebdirlerimizi alarak mücadele saflarını sıklaştırdık. Yurtdışından finans sistemimizin dengelerini bozacak şekilde yapılabilecek araçların kontrolünü önemli ölçüde kontrol altına aldık.

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Salgın sürecinde Türkiye hayata geçirdiği etkin tedbirlerle kendini korumaya almıştır. Gelişmiş ülkeler bir anda 5 - 7 katına çıkan enflasyon gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalmıştır. Ülkemizde de elbette enflasyon sorunu vardır. Türkiye döviz kuru dalgalanması gibi can yakıcı bir sorunla da boğuşmuştur. Enflasyon artışı nispeten diğer ülkelerin altında kalmıştır. Enflasyonda da ülkemizin gerçekleri ile bağdaşmayan şişkinliğin olduğu ortadadır. İnşallah en kısa zamanda bunun önüne geçeceğiz. Milletimizin hiç bir kesimini enflasyon altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.

ÖZEL OKULLAR İÇİN ZAM ORANI: YÜZDE 36 OLARAK ÜST SINIR KOYDUK

Önümüzdeki Temmuz ayında şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz. Fahiş fiyata karşı her alanda ciddi tedbirler almaya başladık. Özel okullardaki artış üst sınırını yüzde 36 seviyesi ile sınırladık. Bay Kemal çıkmış bununla ilgili konuşuyor. Bu iş bizim işimiz, gerekeni yaptık. Sen geriden geliyorsun.

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Ülkemizin ihracatını 500 milyar dolara çıkarma hedefini açıkladığımızda birilerinin kendi akıllarınca dalga geçtiğini gördük. Kafanızı kaldırın ve dünyaya bir bakın. Politika faizleri ile enflasyon arasındaki farkın 10 katı geçtiği ülkelerde kimse bu durumu sorgulanıyor, muhalefet partileri felaket tellallığı yapmıyor. Gıda fiyatlarından kiralara kadar her alanda ciddi artışlarla karşı karşıya kalan gelişmiş ülkelerin kamuoyları sükünetle gelişmeleri takipe diyor. Bizde ise muhalefet cenahı yalanla ortalığı karıştırmak için canhıraş bir gayret içindedir.

Bizi bu yldan alıkoyacak hiçbir tehdide boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Salgının etkisini nispeten azaltmasıyla birlikte gelişmiş ülkelerin tablonun negatif kısmında kaldığını görüyoruz. İstihdam sayısını 30 milyon sınırına getirmiş olmamız ülkemizi büyütme stratejimizin harfiyen işlediğini gösteriyor. Bu yoldan geri dönmeyeceğiz. Önümüzdeki yaz aylarında bu çabalarımızın meyvelerini hep beraber almaya başlayacağız.