Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicron Türkiyede yayılırken... Dikkat çeken çağrıOmicron Türkiye'de yayılırken... Dikkat çeken çağrı!#Koronavirüs
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçında istifa sesleri Tribünler ikiye bölündü...Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçında istifa sesleri! Tribünler ikiye bölündü...#Fenerbahçe
THY’den ‘George Clooney’ iddiasına net cevapTHY’den ‘George Clooney’ iddiasına net cevap#THY
Erdoğan: Bu, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktırErdoğan: Bu, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İBBde terör iltisaklı çalışanlar iddiası... İçişleri Bakanlığı açıkladı: Özel teftiş başlatıldıİBB'de terör iltisaklı çalışanlar iddiası... İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Özel teftiş' başlatıldı#İçişleri Bakanlığı
Fenerbahçe, Malatyasporu 2 golle mağlup etti Fenerbahçe, Malatyaspor'u 2 golle mağlup etti#Fenerbahçe
Erdoğanı duygulandıran fedakârlık... Faiz zengini daha zengin yapar biz bu çarkı bozacağızErdoğan'ı duygulandıran fedakârlık... 'Faiz zengini daha zengin yapar biz bu çarkı bozacağız'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kritik ameliyat sonrası ilk açıklama... Erdoğan, Asiye Ateşin babası ile görüştüKritik ameliyat sonrası ilk açıklama... Erdoğan, Asiye Ateş'in babası ile görüştü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yine pitbull dehşeti 2 kişiye saldırdı... Uyutularak yakalandıYine pitbull dehşeti! 2 kişiye saldırdı... Uyutularak yakalandı#Sultangazi
Putin meydan okudu... ABDyi kızdıracak sözlerPutin meydan okudu... ABD'yi kızdıracak sözler#Putin
Balotelliden inanılmaz gol Yıllar önceki sevincini hatırlattı...Balotelli'den inanılmaz gol! Yıllar önceki sevincini hatırlattı...#Mario Balotelli
Film değil gerçek… Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde şok detaylarFilm değil gerçek… Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde şok detaylar#Susurluk
‘Mutluluk neymiş bu sene göreceksiniz’ 2022’de burçları neler bekliyor‘Mutluluk neymiş bu sene göreceksiniz’ 2022’de burçları neler bekliyor?#YOUTUBE
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Pes dedirten savunmaSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... 'Pes' dedirten savunma #ABD
En güzel kış aktivitesi: Karda yürüyüş… | 6 ŞEHİR 10 ROTAEn güzel kış aktivitesi: Karda yürüyüş… | 6 ŞEHİR 10 ROTA#Seyahat
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Necip Fazıl Ödülleri#Tören
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizin ilim, sanat, ve kültür hayatına yön veren siz kıymetli dostlarımla 2 yıllık bir hasretin ardından tekrar bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Geçen sene salgın şartları sebebiyle Necip Fazıl Ödüllerini kazananları açıklamış fakat ödüllerini verememiştik. 8 yıllık süre zarfında ülkemizin kültür, sanat ilim hayatına önemli katkılar yapan pek çok saygın isme ödül verdik. Alim, sanatçı, şair ve münevverlerin hayattayken kıymetlerinin bilinmesini ödül verilenlere baktığımızda daha iyi anlıyoruz. 2014, ve 2017 yılında ödül takdim ettiğimiz 2 gönül insanını maalesef uğurladık. Nuri Pakdil ve Prof. Dr. Teoman Duralı, arkalarında bıraktıkları eserler dolayısıyla onların alem defterlerinin kapanmadığına inanıyoruz. Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını âli eylesin.

"ÜSTAT KORKMADI, KORKUTULAMADI"

Bu ülkenin ufkunu genişleten üstat Necip Fazıl'ı da rahmetle anıyoruz. Üstadın izini süren güçlü bir düşünce ve edebiyat damarının bugünde ülkemizde ruhları temizlediğini görüyoruz. Üstat korkmadı, korkutulamadı. Çünkü o dava insanıydı. Verdiği cevap çok asildi. 'Siz burada hancı ben de bu dava da yolcu oldukça bu hana daha çok uğrarım' diyordu. Üstat bu en basit bir yerde geri vitese takanlardan değildi. Dimdik ayakta yoluna devam edenlerdendi. Bu ödüller aynı zamanda üstadın davasına, mücadelesine samimiyetle bağlı kaldığımızın bir göstergesidir. Bu ödüller ayrıca milletimizin ruh kökünü diri ve ayakta tutmamızın timsalidir.

"BU ÖDÜLLER FİKİR VE SANAT DÜNYAMIZIN ZORBALARINA KARŞI AÇILMIŞ BİR BAYRAKTIR"

Bu süreç içerisinde üstadın değerli evlatlarından Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu ödüller fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır. İlim ve fikir yoksunu bu yoksunları ilk günden itibaren ödülleri dillerine dolamalarının sebebi budur. Yıllardır al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır. Sadece AKM'nin inşa sürecinde sergilenen rezillikler bu zihniyetin gerçek yüzünün görülmesini sağlamıştır.

Türkiye'nin ilim, kültür sanat hayatına katkı sağlayan herkes bu ülkeye önemli hizmetler katmaktadır. Biz de bu hizmetlerin bilinmesi için katkı sağlıyoruz. Ödül jürisindeki değerli hocalarımız 7 kıymetli ismi listeye aldılar.

Haberin Devamı

İlk kısmında şiir ödülü; Mustafa Aydoğan

Hikaye ve roman kısmında Asla pes etme, Hatırla, Kar makamı gibi eserleri edebiyat dünyamıza kazandıran Mukkader Gemici'yi görüyoruz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Necip Fazıl Ödülleri#Tören

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk