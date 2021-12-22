Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Komisyonda ve Genel Kurul'da yaklaşık 2 ay süren maratonun ardından kabul edilen 2022 bütçesinin ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte çok çalıştığınızı biliyorum. Milletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz.

SİNSİ TUZAKLAR KURULDU

Seçimleri etkilemek için akıl ve ahlak dışı yöntemler devreye sokuldu. Terör örgütleri harekete geçirildi. Askeri darbe ile milli irade çiğnenmek istendi. Güya terörle mücadele için güney sınırlarımıza yığınak yapanlar biz devreye girince bu kez de terör örgütlerinin hamiliğine büründü. Ekonomimize yönelik sinsi tuzaklar kuruldu. Gece yarıları başlayan finans oyunları ile ülkemiz çökertilmeye çalışıldı. Dışardan birileri bu oyunu kurarken içerden birileri de aynı kirli oyunun figüranlığına soyundu. Biz her engeli aşarak ülkemizi korumanın mücadelesini verdik. Elbette zor ve sıkıntılı günler geçirdik, elbette bedeller ödedik. Ama hamdolsun bu milletin izzetine halel getirmedik. Hamdolsun bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık.