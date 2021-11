Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ailelere internet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısı

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Tütün, alkol, madde, kumar, teknoloji gibi bağımlılık sorunlarının çözümü yolunda gayret gösteren Yeşilay'ımızın tüm yönetimine, gönüllülerine teşekkür ediyorum. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nin toplam 104 noktada verdiği hizmetlerle her yaştan pek çok vatandaşımızın hayatın renklerini yeniden kazanmalarına katkıda bulunacaklarına inanıyorum. Bu merkezlerde verilen hizmetler geniş bir mücadele stratejisine dayanıyor. Bağımlılıktan kurtarılan insanlara sağlık güvencesinden istihdama geniş bir alanda destekler sağlanıyor. Böylece bu iradeyi gösteren insanların önlerinde adeta yepyeni bir dönemin kapıları açılıyor. Geniş bir ekibin içinde yer aldığı zahmetli mücadele sürecinin amacı bağımlılıktan kurtarılan insanların yeniden aynı yanlışa düşmelerini önlemektir.



"DAİMA YEŞİLAY'IN YANINDA OLDUM"



Her işimiz gibi bağımlılıkla mücadeleyi de insan merkezli yürütüyoruz. Ailelere, yetişkinlere, çocuk ve gençlere yönelik farklı programlarla yürütülen çalışmalar Yeşilay'ın bir asrı aşan misyonuna ne derece sıkı sıkıya bağlı olduğunu da işaret ediyor. Daima Yeşilay'ın yanında oldum, olmayı da sürdüreceğim. İçki, madde ve kumar bağımlılığı tüm kötülüklerin anasıdır. Tütün kullanımı hem kendimize hem çevremize zararlıdır. Teknoloji bağımlılığı bizi insan yapan vasıflarımızdan uzaklaştırıp gerçek olmayan bir dünyaya hapseder. Bu tür alışkanlıkların hiçbirinin ideoloji veya inançla ilgisi yoktur. Her kim bağımlılıklara güzelleme diziyorsa emin olun tek gayesi kendi zaaflarını, komplekslerini örtmektir. Bizim yürüttüğümüz mücadelede tek gayemiz ülkemize ruhu da bedeni de dipdiri nesiller kazandırmaktır.









ERDOĞAN'DAN ANNE VE BABALARA İNTERNET VE SOSYAL MEDYA UYARISI



Günümüzde internete erişimin fevkalade kolaylaşması ve sosyal medya platformlarının kontrolsüz şekilde yaygınlaşması eskiden beri bildiğimiz bağımlılıklara yenilerini eklemiştir. Teknoloji tabanlı bu yeni bağımlılık türleriyle de mücadele Yeşilay'ımızın sorumluluk alanına girmektedir. Öyle bir dönemdeyiz ki, artık bir yaşından itibaren tüm çocukların cep telefonu, tablet, bilgisayar veya televizyon ekranı gibi elektronik cihazlar karşısında saatlerce hipnotize olmuş gibi kaldığını görebiliyoruz. Anne babalar kendilerine vakit ayırmak uğruna kolaycılığa kaçarak ve çoğu defa farkında olmadan çocuklarını bu tür elektronik cihazların ve oralarda muhatap oldukları içeriklerin bağımlısı yapabiliyorlar. İnternette çocuklarımızın karşısına çıkabilecek alkol, sigara ve madde kullanımı, şiddeti, cinselliği ve her türlü sapkın görüntüyü, fikri, telkini engelleyebilmemiz gerçekten çok zor. Üstelik bu tür içerikler çocukların zihinlerinde bizim insanlarımızı uzak tutmak için gece gündüz çalıştığımız zararlı ürünlere meşruiyet de sağlıyor. Biz herkese sigara kötüdür, alkol zararlıdır, kumar felakettir diye telkin verirken internette veya televizyonda sürekli aynı ürünleri kullanan insanlarla karşılaşan körpe dimağlara bu mesajları nasıl ulaştırabiliriz. Daha kötüsü bu mecraların bir kısmı internet üzerinden çocuklarımıza ulaşıp onları her türlü istismara açık hale getiren kötü niyetli kişilere de fırsat veriyor."