Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye kendi firmalarının yanında küresel firmalarında üretim üssü olma yolunda ilerliyor. Sermayenin rengi, ırkı olmaz. Yatırım demek, üretim demek, ihracat demek istihdam demek. Bu formül Türkiye'nin kurtuluş reçetesidir. Kurulan her yeni fabrikayla ülkemiz hedeflerine bir adım daha yaklaşmaktadır.

Geçtiğimiz 19 yılda sağlıktan ulaşıma her adımı kapsayan yatırımlar sayesinde ülkemiz bu güce ulaşmıştır. Bugün de burada toplam yatırım değeri 3 milyar lirayı geçen 106 eserin açılışını yapıyoruz.

Sağlıkta 112 acil merkezini açıyoruz. 1250 yataklı ve 1500 yataklı iki ayrı yurdun açılışını yapıyoruz. Tarım ve ormanda ağaçlandırmadan, sel kapanlarına kadar pek çok hizmetin açılışını da yine bugün yapıyoruz. Kurumlarımızın hizmet binalarını, organize sanayi bölgelerini, kalkınma ajansımızın desteklediği projeleri de resmi olarak hizmete açıyoruz. Tüm bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları şehrimize kazandıran bakanlıklarımızı, belediyelerimizi, mühendisleri ve işçileri tebrik ediyorum.

Değerli kardeşlerim her şey gibi ülkeye hizmet etmek de nasip işidir. Allah bize bunu nasip etti.

Haberin Devamı

Bunun için çok büyük bedeller ödedik. Yeri geldi üzerimize salınan terör örgütleriyle savaştı. Yeri geldi ekonomik tetikçilerle boğuştuk. Hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle üstesinden geldik.

Büyük ve güçlü Türkiye hedefinin eşiğindeyiz. Ülkemizin 2053 vizyonunu da yavaş yavaş oluşturuyoruz.

Terör örgütlerinden darbecilere kadar şer güçler harekete geçirildi.

"YAŞADIĞIMIZ SIKINTILAR GEÇİCİDİR"

19 yıldır nasıl bu ülkeye kimseye yem etmediysek bu defa da inşallah aynı şeyi yapacağız.

Ekonomide sıkıştırılmaya çalışıldığımız tablo asla Türkiye'nin gerçek yerini göstermiyor.

Küresel ekonomideki çalkantılar yeni değildir. Dünya ekonomisinde bozulma pek çok alanda aşırı fiyat yükselişlerine yol açtı. Bu fiyat artışlarından biz de etkilendik.

Yaşadığımız sıkıntılar geçicidir ama elde edeceğimiz kazançlar nesiller boyu devam edecektir.

Şu Eskişehir'de mevsut suyu içebiliyor musunuz? Bir büyükşehir belediyesinin işi vatandaşına tertemiz pırıl pırıl su içirmektir. Öyleyse dikkat edeceğiz, 2024'e iyi hazırlanacağız.

Haberin Devamı

DEMİRTAŞ TEPKİSİ

Neymiş iktidar olurlarsa devletin uçaklarını satacaklarmış. Sizin zaten işiniz gücünüz bu. Siz bu devletin neyi var neyi yok nasıl elimizden satarız onunla uğraşıyorsunuz. Biz ise almaya devam edeceğiz.

Kardeşlerim, bunlar bizi engellemek için terör örgütleriyle de yürürler. Bunlar terörist Selo ile beraber olurlar. Bunlar da ar yok. Yasin Börü'yü öldüren Selo değil miydi? Şimdi kalktılar onu içeriden çıkarmanın derdindeler. Yargı ne derse o, çıkaramayacaksınız.

Eşi televizyona çıkmış çocuklarımla beraber masumane oturuyorum. Yasin Börü'nün geride bıraktığı ailesi ne? Onlar masum değil mi? Sen anasın da o ana değil mi?

Haberin Devamı

"TALİMAT VERDİM, İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLECEKLER"

Bir taraftan da Kavala, Kavala... Kavala dediğiniz Soros'un Türkiye şubesi.

Burası Türkiye, anlı şanlı Türkiye?

Gerekli talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim,10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini halledeceksiniz dedim.

AYRINTILAR GELİYOR...





