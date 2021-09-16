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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırşehir'de çok farklı bir AK Parti etkinliğini yaşayacağız

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırşehirde çok farklı bir AK Parti etkinliğini yaşayacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Binası Açılış Töreni'nde açıklama yaptı. Erdoğan, "Yaklaşık 1000 metrekarelik bir hizmet binasıyla inşallah bundan sonra Kırşehir'de çok farklı bir AK Parti etkinliğini yaşayacağız. Yeni yönetimle AK Parti'nin bu döneminin çok farklı olacağına inanıyorum" dedi.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Ödül törenlerimizi gerçekleştirdik. Büyük bir katılımla bu toplantıyı gerçekleştirmek bizlere ayrı bir onur verdi. Bu sene aynı zamanda vefatlarının 700. ve 750. senesi olması sebebiyle Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli yılıdır. Bu yıl dönümlerini hakkıyla değerlendirmeye çalışıyoruz. Gençlerimizin, Anadolu'nun manevi mimarlarını tanımasını arzu ediyoruz. Kırşehir AK Parti yeni binasının açılış heyecanını sizlerle beraber yaşıyoruz. Yaklaşık 1000 metrekarelik bir hizmet binasıyla inşallah bundan sonra Kırşehir'de çok farklı bir AK Parti etkinliğini yaşayacağız. Yeni yönetimle AK Parti'nin bu döneminin çok farklı olacağına inanıyorum. Her alanda olduğu gibi elbette siyasi faaliyetlerde de modern ve geniş binalara sahip olmak gerekiyor.

"YENİ BİR DÖNEMİN ADRESİ OLACAK"

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Yeni yönetim inanıyorum ki bu binaya yeni bir zenginlik ve yeni bir güç katacaktır. Kapı kapı dolaşmak suretiyle girilmedik mekan çalınmadık kapı bırakılmayacak. 2023 Kırşehir'de seçimler için yeni bir dönemin adresi olacak. Bunun için yoğun bir şekilde çalışmaya hazır mıyız? Yeni hizmet binamız Kırşehirimize hayırlı olsun diyorum, sağ olun, var olun.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı