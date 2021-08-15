Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Pakistan ile savunma sanayii alanındaki ortaklığımızı daha da ilerlemek konusunda mutabıkız.



Pakistan Güney Asya’da barışın tesisi ve refahın artırılması konusunda kritik bir rol üstlenmektedir.



Afganistan’ın bir an önce istikrar kavuşması için çaba sarf edeceğiz, bu konuda Pakistan ile de işbirliği içinde bulunacağız.









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