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Haber Giriş: 15.08.2021 - 15:02 | Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Savunma sanayi alanındaki ortaklığımızı (Pakistan ile) daha da ilerletmek konusunda mutabıkız.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Pakistan ile savunma sanayii alanındaki ortaklığımızı daha da ilerlemek konusunda mutabıkız.

Pakistan Güney Asya’da barışın tesisi ve refahın artırılması konusunda kritik bir rol üstlenmektedir.

Afganistan’ın bir an önce istikrar kavuşması için çaba sarf edeceğiz, bu konuda Pakistan ile de işbirliği içinde bulunacağız.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar


Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar


 

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