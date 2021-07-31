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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 31.07.2021 - 16:25 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde! İşte mağdurlara yapılacak yardımlar

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde! İşte mağdurlara yapılacak yardımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da çıkan yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan acil ihtiyaçlar için 50 milyon lira ödenek gönderildiğini ve 1 ay içerisinde yanan evlerin yeniden inşasına başlanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da yangınlara ilişkin olarak "Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" dedi. Mağdur vatandaşlara yardımlar yapılacağını belirten Erdoğan, 1 ay içerisinde yanan evlerin yerine yenilerinin inşa edileceğini söyledi. Acil ihtiyaçlar için ise 50 milyon lira ödenek gönderildiğini belirten Erdoğan, yetkili mercilerin dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Yangın alanlarını afet bölgesi ilan ettik. Antalya, Alanya, Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler bu kapsamda Mersin'de de bu kapsamda. Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz, yangından etkilenenler bu kapsamda... Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçlar için 50 milyon ödenek gönderildi. Şunu çok açık net söylemek durumundayım. Bu yardımların dışında kira yardımı yapılacak, sera faaliyetleri hasarları karşılanacak. Vergiler ertelenecek, SGK, esnaf kredileri ödemeleri ertelenecek. 1 ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak. 3 gündür maruz kaldığımız yangın faaliyeti nedeniyle özellikle Manavgat halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla çalışmaktadır. Acil ihtiyaçlar için 50 milyon ödenek gönderildi. Tıpkı deprem ve sel felaketlerinde zarar görenler gibi yeni konutlar inşa edeceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz.

13 UÇAK MÜDAHALE EDİYOR

Yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır. Elbette yanan her yeri daha fazlası ile tekrar ağaçlandırmak bizim görevimizdir. Kardeşliğe dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardır bu tip zamanlar. Yangınların çoğu kontrol altına alınmıştır. Son attığımız adımlarla müdahale yapan 6 uçak 13 uçağa çıkarılmıştır. Bu mücadeleyi hassas bir şekilde yürütmek mecburiyetindeyiz. Yangınla mücadelede uçak konusundaki sıkıntıların temeli THK'nin filosunu yenileyememiş olmasıdır. Amfibik uçaklar Ukrayna, Rusya ve Azerbaycan ve son anda İran'dan gelen uçaklarla sayımız artmıştır.

FİTNELERE İTİBAR EDİLMEMELİ

Herkesi Orman teşkilatımızın mücadelesine saygı duymaya davet ediyorum. Her dönemde olduğu gibi bu günde birileri milletin yüreğindeki yangını kendisine meze yapmaya çalışmış durumdadır. Hurda araç gereçler üzerinden yürütülen fitnelere kimse itibar etmemelidir. Lütfen sadece yetkili mercilerin açıklamalarına itibar ediniz. Sabotaj şüpheleri herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Yangın çıkan yerlerdeki her türlü işaret değerlendirilerek inşallah bu soru işaretleri giderilecektir. Terör örgütü elebaşlarının geçen yıl ormanları yakma talimatı vermesinin ardından yanan alan büyüklüğü ülkemizde 2 katına çıkmıştır bunu biliyoruz. Teröristlerin şehirlerimizdeki uzantılarını da silip atmakta kararlıyız. Antalya'ya ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi tekrarlıyorum.

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