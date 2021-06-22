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Haber Giriş: 22.06.2021 - 14:47 | Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Ekonomi Forumu’na video mesaj gönderdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Katar Ekonomik Forumu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Koronavirüs salgını sebebiyle son 1.5 yıldır küresel ekonomi belirsizliklerle dolu meşakkatli bir süreçten geçiyor. Aşı konusundaki onca ilerlemeye rağmen varyantlarla ülkemizi etkilemeyi sürdürüyor.

Küresel borç toplamı 282 trilyon dolara ulaşarak tarihin en yüksek seviyesini gördü. Gıda ve metal fiyatları dünya çapında son 10 yılın rekorunu kırdı.

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