Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sevenleriniz, sevenlerimiz çok olsun. Sevgili Antalyalılar, AK Parti il teşkilatımızın kıymetli mensupları sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buraya gelmeden önce 1,5 milyar liralık bir yatırımla tamamlanan otelin resmi açılışını gerçekleştirdik. Durmak yok, yola devam. Dikkat edin, çeşme açmıyoruz. 1,5 milyar liralık bir otelin açılışını yapıyoruz.

Dün de birçok küresel misafirlerimizin katılımıyla Antalya Diplomasi Forumu'nun birincisini düzenledik. Her alanda üzerimize düşenleri yapıyoruz. Aşılama çalışmaları son hızla devam ediyor. Turizm sektörümüz bakımından kritik olan ülkeler seyahat kısıtlamalarını gevşetmeye başladı. Salı günü itibariyle inşallah Rusya yasakları kaldırıyor. Şu anda Rusya'dan da turistler Antalyamıza akmaya başlayacak. Almanya aynı şekilde kaldırdı. İngiltere'de biraz sıkıntı var ama ben Boris Johnson ile de görüşme yaptım, inşallah onlar da kısıtlamaları kaldıracak.

"HER TÜRLÜ TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ"

Her türlü tedbirlerimizi alıyoruz. Geçtiğimiz yılı 16 milyon turistle kapatmıştık, inşallah bu yılı daha iyi seviyeyi yakalayacağız. Gençler Antalya aynı zamanda ülkemizin en önemli şarkı şehirlerinden bir tanesidir. Bunun yanında en önemli tarım şehirlerinden biridir. Tarım üretiminde kendi kendine yeterli olmanın ehemmiyeti bir kez daha görülmüştür. Antalyamızın bu potansiyeli verimli kullanılması için gayret gösteriyoruz. Bu şehir giderek dünyanın gözbebeği oluyor.

İnşallah en kısa zamanda şehrimizin potansiyelini hak ettiği şekilde kullanabileceği günlere ulaşacağımızı düşünüyorum. 19 yıldır tüm samimiyetimizle çalıştık, çalışıyoruz. Yerel yönetimlerde durum hiç iç açıcı değildir. Su parası su. Allah'ın nimetini hangi fiyatlarla satıyorlar? İşte dinledik... İstanbul'da da böyle Ankara'da da böyle. Bunlardan Allah'ın nimetini bile kullarına acımak gibi bir şey söz konusu değil. Belediye yönetimi değişen pek çok yerde olduğu gibi burada da bırakın yeni yatırımı eskiden yapılanlar bile yürütülmemektedir.

"BİRBİRİMİZİ ALLAH İÇİN SEVECEĞİZ"

Şimdi ben burada özellikle birkaç başlığı ifade etmeden geçemeyeceğim. Bir, ana kademe daha çok çalışacak. Peki daha çok nasıl çalışacak? Öncelikle gerek milletvekillerimiz, gerek tüm ana kademe ilçe teşkilatlarıyla beraber, kardeşçe, kıskanma yok, birbirinin hakkında ileri geri konuşmak yok. Kardeşlerim genel başkanınız olarak, lideriniz olarak sizden bir şey istiyorum; Birbirinizi, birbirimizi Allah için seveceğiz. Makam, mevki için değil. Hiç birbirimizin arkasından en ufak bir laf etmeyeceğiz. Bu sıradan bir parti değildir, biz bir parti tüzük kuruluşu da değiliz. Biz bir davayız. Eğer davaysak bu davanın mensubu olanlar birbirinin aleyhinde konuşamaz.

Biz yola çıkarken ne dedik; Pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz dedik. Bırakın gidenler gitsin, hiç umursamayın. Siz teşkilatımızda, teşkilat mensuplarımızda önümüzdeki seçimlerde AK Parti'yi yüzde 50'nin çok üzerinde bir başarı çıtasına çıkaracak azmi ve kararlılığı az önceki şarkımızı söylerken de gördüm. Bu arada arkadaşlarım da onu hatırladı. Bu arada söylediğimiz bu şarkının bestekarı Selçuk Tekay o da rahmetli oldu ve 14 Haziran'da vefat etmiş. Biz de kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz.

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