Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak ülkeye verdiğimiz hizmetleri inşallah yeni ekibimizle güçlü bir şekilde devam ettireceğiz.

Yeni anayasa hazırlıkları sürecinde de ilerleyen dönemde Meclis'e ve grubumuza önemli görevler düşecektir. Kongremizde temel çerçevesini ortaya koyduğumuz 2023'e kadarki yol haritamızın hayata geçirilmesini sizlerle birlikte sağlayacağız.

AK Parti iktidara geldiğinde CHP'li Genel Başkanı herhalde 50'lerinin başındaydı. Gittiği yolar aynı yollar mı? aldığı hizmetler aynı hizmetler mi? Bir günden bir güne bu zatın ağzından 'Pek çok eksik var ama memlekette şöyle iyi bir şey yapıldı' sözünü de duymadık. Tam tersine tüm konuşmalarında yarısı yalan, yarısı yanlış bir sürü iddia ortaya atıyor. Kendisi İzmir milletvekili. CHP'nin geçmişinden bugüne İzmir'e yapılmış en ufak yatırım var mı?

BURAM BURAM DARBE İMASI KOKUYOR

Öyle ki, bir grup emekli amiralin, buram buram darbe iması kokan açıklamalarını, ekonomiyle ilgilendirerek “gündem saptırma” olarak aklamaya çalışacak kadar şirazesinden koptu. Darbecinin emeklisi-muvazzafı olmayacağını bilmeyecek kadar bunlar cahil, bu bir sinsilik mi orasının takdirini milletimize bırakıyoruz. Herkesi darbeci olmakla suçluyorlar. Kendileri teröristlerle al takke ver külah ilişkisinde olduğundan terörist terörist dememizden rahatsız oluyorlar. Cudi, Gabar çökertildi, bütün bunları gördükçe rahatsız oluyorlar. Çıkmış bunlardan biri Suriye'nin sınırında bazı yerleşik durumlar olabilir, çok daha isabetli olur diyecek kadar şirazesini kaybetmiş. Kim bu? Bu da sözcüleri...

BU EMEKLİ GENERALLERİN MERKEZİNDE CHP'NİN KENDİSİ VAR

Terörist ve darbecileri aklıyorlar hem de ekonomi üzerinden gençlerimizin umudunu kırarak ülkemizi güven ve istikrar yerine kaos iklimine sürüklüyorlar. Türkiye daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen, darbecinin ta kendisidir. Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. Bu 104'ün içinde şu anda CHP üyesi olanlar vardır. İncelemeler devam ediyor. Kimbilir daha neler çıkacak?

HESABINI ÇOK AĞIR VERECEKSİNİZ

Bundan sonra hesabını bu işin çok ağır vereceksiniz. Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız. Darbe heveslilerini bu denli hararetli şekilde savunmanıza millet müsaade etmez, biz ise hiç müsaade etmeyiz. Mesele korkaklık, yüreksizlik değilmiş. Akıl ve izan sahibi doğrudan kendi varlığını hedef alan girişim karşısında böyle bir tavır içine giremez. Kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde gören bu habis zihniyeti, en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz.

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