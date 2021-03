Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kaybolan bir şey yok, hepsi MB'de... Damat kadar taş düşsün başınıza'

Erdoğan, partisinin grup toplantısındaki konuşmasına Miraç Gecesini tebrik ederek başladı.

Erdoğan, "Rabbim’den, içinde bulunduğumuz mübarek üç aylar ve bugün müşerref olacağımız Miraç Gecesi vesilesiyle, ülkemize, milletimize, ümmete, tüm insanlığa huzur ve esenlik vermesini diliyorum." dedi.

''9 MART 2003'TE MECLİS'TEKİ YERİMİZİ ALDIK''

9 Mart tarihinin hem kendi siyasi tarihi hem ülke demokrasisi açısından önemli bir yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, AK Parti'nin, 3 Kasım 2002 seçimlerinden yüzde 34 oy oranı ve 363 milletvekili ile açık ara birinci parti çıkıp iktidara geldiğini anımsattı.

Ancak, iktidar partisinin genel başkanı olarak siyasi yasaklı durumunda bulunduğu için Meclis dışında kaldığını hatırlatan Erdoğan, "O dönemde CHP Genel Başkanı olan Sayın Deniz Baykal’ın sergilediği demokratik duruşla Meclis’te kısa sürede yapılan bir kanun değişikliğinin ardından bu yasağımız kalktı. Siirt’teki milletvekilliği seçiminin yenilenmesi kararıyla biz de 9 Mart 2003'te Meclis’teki yerimizi aldık, ardından da Başbakanlık görevini üstlendik." dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını yaptıkları iktidar yıllarının başlangıcındaki bu hadisenin, milletin iradesinin önünde hiçbir gücün duramayacağının sembolü olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu vesileyle, 3 Kasım 2002 tarihinden bugüne kadar, AK Parti milletvekili olarak partimize, ülkemize, milletimize hizmet vermiş olan tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Grup toplantısının ardından Meclis Şeref Holü'nde düzenlenen "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi"nin açılışını yapacaklarını belirten Erdoğan, 2021’in "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak ilan edildiğini anımsattı.

Tam 100 yıl önce bir 12 Mart günü Büyük Millet Meclisinde gözyaşları ve alkışlar içinde kabul edilen İstiklal Marşı'nın, geçmişin özeti olmasının yanında, geleceğin de rehberi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toplamda 10 kıta olan İstiklal Marşımızın her bir kelimesindeki, her satırındaki ruhu yeni nesillere ne kadar güçlü bir şekilde aktarabilirsek, istikbalimize o derece güvenle bakabiliriz. İstiklal Marşı'nı lafzı ve manasıyla anlayamayan tek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı dahi olabileceğine ihtimal vermek istemiyorum. Bu anlayışla, yıl boyunca yediden yetmişe vatandaşlarımızın tamamını zihnen ve kalben kuşatacak programlarla, İstiklal Marşımızı ve onun müellifi Mehmet Akif Ersoy’u tüm yönleriyle anlatacağız. İnşallah yarın da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezimizde büyük bir anma programı gerçekleştiriyoruz. Yıl boyunca bu çalışmaları sürdüreceğiz. Milli iradenin tecelligahı olan bu mekandan bir kez daha Malazgirt’ten bu yana üzerinde yaşadığımız toprakları vatan haline getirmek için gözlerini kırpmadan ölümün üzerine yürüyen tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, erinden başkomutanına kadar İstiklal Harbimizi zafere ulaştıran ordumuzun tüm mensuplarını hürmetle anıyorum. Yine, 15 Temmuz gecesi, bu vatana istiklalini bir kez daha kavuşturan milletimizin her bir ferdini şükranla selamlıyorum. Mehmet Akif’in ömrünün son günlerinde söylediği gibi 'Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyorum. Türkiye’nin, bilhassa son 7-8 yıldır aslında bir istiklal mücadelesi verdiği gerçeğini anlamak istemeyenlere Rabbim’den hidayet niyaz ediyorum. Biz, milletimizle birlikte bu anlayışla büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için maddi ve manevi tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz."

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından diğer satırbaşları:

Türkiye yenilebilir enerji başta olmak üzere gerçekleştirdiği enerji atılımlarıyla dünyada en büyük atılımları yapan ülkelerdendir. Enerji alanındaki en büyük yatırımlarımızdan biri de Akkuyu'dur. Ülkemize gelişi her nedense sürekli engellenmiştir. Biz de Türkiye'ye nükleer güç santrali kazandırmak için yola çıktığımızda pek çok sıkıntı ile karşılaştık. Bunun başında CHP zihniyeti vardır.

DAMAT KADAR TAŞ DÜŞSÜN BAŞINIZA

Son haftalarda bir şey benim dikkatimi çok çekiyor. CHP zihniyeti mensupları bir yoğun tweet yarışındalar. Yatıyorlar kalkıyorlar damat da damat.. Damat kadar taş düşsün başınıza... Bakanlık yaptığı yıllardan itibaren sayın Berat Bey'in attığı adımları CHP zihniyetinin geçmişinde görmek mümkün mü? Tutturmuşlar şu kadar para nerede? O kadar paranın hepsi bu milletin Hazinesi'nde ve Merkez Bankası'nda... Kaybolan bir şey yok. Kayıp varsa sizdedir. Sizin o kayıp yıllar dediğiniz yıllar var ya... Orada... Sözcünüz Hazine'de çantacı gibi dolanırdı. Bu ülkenin ne Hazine'sini ne de Merkez Bankası'nı güçlendirmediler. Şu anda da hamdolsun döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı. Bizim ne sismik ne sondaj gemimiz yoktu. ama şimdi mevcut Enerji Bakanımız Berat Bey'in yardımcısıydı. Berat Bey'in görevde olduğu zamanda 2 sondaj, 3 sismik araştırma gemisi aldık. Bir sondaj gemisi daha alıyoruz. Filomuz belki de dünyada en güçlü filolardan biri haline geliyor. İstersem ben bunları kiralarım. Bunlar çok ciddi miktarlarla kiralanıyor. Türkiye eşlini açan değil el veren konumundadır. Ey o tweeti atanlar damat diye dalga geçtiğiniz Berat Bey'in döneminde o adımlar atıldı. Çok nankörsünüz be. Siz bunları duymadınız mı, görmediniz mi? Deseler de demeseler de biz yolumuza devam edeceğiz. Akkuyu da Berat Bey'in görevde olduğu dönemde başladı. Sayın Putin'le inşallah 3. reaktörün temel atma törenini yapacağız. Ardından 3-4 ay sonra 4. reaktörün temel atma törenine sıra gelecek.,

AKKUYU TEK BAŞINA ELEKTRİK ÜRETİMİNİN YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, 4800 megavatlık kurulu gücüyle elektrik üretecektir. Bu tesis tek başına ülkemizin elektrik üretiminin yüzde 10'unu karşılayacak. Bay Kemal bunlardan anlar mısın? Yanındaki çantacıların bunlardan anlar mı? Kafa yorun da millet sizi adam sansın.

SİZ TARİHİNİZE BAKIN

Kalkınmanın temel altyapısı olan enerji konusunda geçtiğimiz 18 yılda takdire şayan gelişme gösterdiğimizi kimse inkar edemez. Bunlar istedikleri kadar inkar etsinler, biz işimize bakıyoruz. Maliyeciyim falan diyor ama bunun maliyeci olması bu rakamları değiştirmez, biz işimize bakalım.

SONDAJ GEMİSİ KANUNİ, NİSAN'DA SONDAJA BAŞLAYACAK

Artık karşımızda, geçtiğimiz yıl kullandığı elektriğin yüzde 63'ünü yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden bir Türkiye var. Bunlar içinde de yerli enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücümüz 19 bin megavattan 61 bin megavatın üzerine çıktı. Kalkıp da sen bize Merkez Bankası'nın şu kadar parası nereye gitti, ne oldu diye sorma. Siz tarihine bakın. Sizin döneminizde Merkez Bankası'nın rezervleri nasıl buharlaştı, onun hesabını verin. Üçüncü derin deniz sondaj gemisi Kanuni, Filyos Limanı'nda sondaja hazırlık çalışmalarına devam ediyor. O da inşallah Nisan'da sondaja başlayacak. Türkiye, üç sondaj gemisini 450 milyon dolara mal etmiştir. Şayet bu gemileri sıfırdan inşa ettirmeye kalksaydık, 2 milyar 100 milyon dolar ödememiz gerekecekti. Anladın mı bay Kemal? Derin sondaj alanında Türkiye'nin önde gelen bir kaç ülkesinden biri olduk. Bu kazanımları saylayan sayın Berat Albayrak ve Fatih Dönmez'e ben teşekkür ediyorum.

Doğal gaz imkanı sunulan nüfusun oranı son 10 yılda yüzde 25'ten yüzde 84.4'e çıktı. Bu refah düzeyinin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Artık kömür kullanan ev neredeyse kalmadı. Büyük oranda vatandaşlarımız doğal gaza geçiyor. Bugün 81 ilin tamamında doğal gazdan istifade ediliyor. Biz ülkemize bu hizmetleri kazandırırken tek muhatabımız milletimizdir. Bunlar da yalan akşam başka, sabah başka. Milletimizden alamadıkları iktidar vizesini, ülkesinin felaketinde arayacak kadar muvazeneyi yitirenler olabiliyor. Bunlara da yanlış yolda ilerlediklerini anlatmaya çalışıyoruz, hep birlikte çalışacağız. Bunlara yanlışlarını anlatıyoruz. Şahsımıza, ailemize, Meclis’teki, partideki, hükümetteki çalışma arkadaşlarımıza saldırarak bizi yolumuzdan alıkoyabileceklerini sananları acı bir tebessümle takip ediyoruz.

MİLLETİN VAKTİNİ BOŞA HARCAMAYIN

Geçtiğimiz İzmir İl Kongresi'nde muhalefete bizlerle nasıl yarışacaklarını gösteren bir tüyo vermiştim. ''Bunlar 132 yeni üniversite açtı, biz 264 üniversite açacağız'' demektir eğer bizimle yarışa gireceklerse... Muhalefete düşen 'Bunlar sınırlarımız içinde bir dönem 10 binlerle ifade edilen terörist sayısını 300'ün altına düşürdü, biz bir bile tane bırakmayacağız' demektir. 'Bunlar 600 yeni baraj yaptı, biz 1200 yeni baraj yapacağız' demektir. Eğer bu hedefleri kuru sözle bile ifade edemiyorsanız lütfen milletin vaktini boşa harcamayın. Şayet kamuoyunun önüne şöyle en basitinden bile olsa bir projeyle çıkamıyorsanız, ülkenin enerjisini boş yere heba etmeyin. Siyaseti hayırda rekabet haline dönüştüremiyorsanız, yalan ve iftirayla şerrinizi kimseye bulaştırmayın. 2023 seçimlerinde de vizyonda, hedefte, projede kendimizle yarılmaya devam ederiz. CHP'nin referans verdiği belediyelerde ortaya koyduğu görüntüler hiç de iç açıcı değildir. CHP'nin çöp-çukur-çamur dediğimiz belediyecilik anlayışının ağrı bedellerini ödemiştir Türkiye. Bugün yeniden çeşitli şehirlerdeki ilçelerde sokakları dolduran çöp yığınları görüyoruz. bugün yeniden her yağmurda su altında kalan binalar görüyoruz. İşçinin, emekçinin, çalışanların isimlerini dillerinden düşürmeyen CHP'nin belediyeciliğinin ülkeyi getirdiği hal ortadadır. Parti teşkilatlarındaki, belediyelerindeki, yanlarında yörelerinde tuttukları kesimler arasındaki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık hadiselerini bile görmezden, duymazdan özellikle gelenlerin elbette millete hizmet gibi bir davası olmaz.

ÖYLE TWEETLER ATIYORLAR Kİ, MASKE DAĞITAMAMIŞIZ.. BU NE VİCDANSIZLIKTIR

Bugün hala gelişmiş ülkeler başta olmak üzere çoğu yerde istediğiniz gibi hastaneye gidemez, tedavi talep edemezsiniz. İlk aylardaki maske kargaşasını, yoğun bakım yatağı kargaşasını hatırlayın. Dünyayı anlatıyorum. İnsanların üzerine çöken korku iklimini hatırlayın. Utanmadan, sıkılmadan öyle tweetler atıyorlar ki. Maskesiz kalmışız, halkımıza maske dağıtamamışız. Bu ne vicdansızlıktır, terbiyesizliktir. 146 ülkeye maske gönderen bir ülke var. Buna da kılıf uydurmuşlar. Bu Erdoğan'ın kendi reklamını yapmasaymış. Bizim böle bir reklama ihtiyacımız yok.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KORONAVİRÜS HARİTASINI GÜNCELLEYECEĞİZ

Şehirlerimizi vaka sayısı, yoğun bakım yatak sayısı, aşılama oranı gibi kriterlere göre 4 gruba ayırarak renklendirdik. Yeni kontrollü normalleşme adımlarını da bu renklere göre kademeli olarak belirledik. Böylece durumu iyi olan illerin kazanımlarına sahip çıkmalarını, durumu kötü olan illerin de iyiye doğru gitmek için çalışmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Hiç şüphesiz ideal olmamakla birlikte, bu sistemin nispeten adil olduğunu düşünüyoruz. Haftaya yapacağımız kabine toplantımızda illerimizdeki gelişmeleri değerlendirerek normalleşme haritamızı güncelleyeceğiz.