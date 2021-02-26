Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM ve Galataport için tarih verdi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Türk sineması deyince akla Yeşilçam gelir. Atlas Sineması da adı Yeşilçam'da çekilen filmlerle bir devrin sembolü olan ve hepimizin gönlünde taht kuran ustalarla özdeşleşmiş bir mekandır. Aynı zamanda Sultan Abdülaziz döneminde 1870'lerde şu tarihi binasıyla da İstanbul'un en güzel mimari eserlerinden biridir.



'ÖNEMLİ ULUSLARARASI ÖDÜLLER BURADA SERGİLENECEK'



1948 yılından beri İstanbullulara hizmet veren Atlas Sineması'nı aslına uygun şekilde her şeyiyle yeniledik. Artık bu sinemada gala ve prömiyer gösterimleri dahil sinema sanatının en nadide eserleri seyircisiyle buluşabilecek. Tarihi geçmişi ve modern altyapısıyla Atlas Sineması aynı zamanda yaşayan bir müze de olacak. Ülkemiz sinemasının kazandığı tüm önemli ulusal ve uluslararası ödüller de burada sergilenecek. Kültür ve sanat alanında sahip olduğumuz köklü birikimi vatandaşlarımızın yanında tüm insanlığa sunmak en baştaki görevlerimizden biri. Her ne kadar salgın sebebiyle misafir ettiğimiz turist sayısında düşüş olsa da normalleşmeyle birlikte çok daha yüksek sayılara ulaşacağımızı biliyoruz. Seyahat kısıtlamalarını kaldıran veya hafifleten her yerden ülkemize rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor.



'İSTANBUL'UN 100 MİLYON TURİST AĞIRLAMA POTANSİYELİ VAR'



İstanbul hep olduğu gibi bugün de en büyük turizm, kültür ve sanat değerimizdir. Bu güzel şehri hala hakkıyla değerlendiremediğimizi düşünüyorum bir İstanbullu olarak. İnsani zenginlikleri, kültür ve sanat iklimi bakımından İstanbul ile kıyaslanamayacak yerler çok yüksek rakamlarda turist çekiyor. Bu tabloya baktığımızda İstanbul'un tek başına 100 milyonluk bir turist ağırlama potansiyelini barındırdığını söyleyebiliriz. Son 18 yılda bu doğrultuda ülkemize önemli yatırımlar yaptık. Kültür sanat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yerleri 858'den 4 bin 139'a yükseltirken, etkinlik sayımızı 34 binden 110 bine yaklaştırdık. Bu etkinliklere katılan izleyici sayısı da 114 milyonu buldu.



'TAKSİM CAMİİ'Nİ ÖNÜMÜZDEKİ YILA YETİŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ'



Beyoğlu Kültür Yolu sinemamız yanında Galataport, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Narmanlı Han, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi, Atatürk Kültür Merkezi'ni de içeren dev bir projedir. Ben artık Atatürk Kültür Merkezi demiyorum çünkü biz orayı bir opera binası olarak hazırlamış durumdayız. Bu yıl sonunda açmayı planladığımız Atatürk Kültür Merkezi'ni salgın sebebiyle inşallah önümüzdeki yılın en geç ortasında hizmete sunacağız. Taksim Camii'ni de önümüzdeki yılın Ramazan Ayı'na yetiştirmeyi planlıyoruz. Serkildoryan Binası ve bünyesindeki Emek Sineması 1983 yılında çıkan bir yangında adeta mahvolmuştu. Biz restore ettik ve 2016 yılında yeniden İstanbul'a kazandırdık.



'GALATAPORT'UN NİSAN AYINDAN İTİBAREN FAALİYETE GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ'



Mehmet Akif Ersoy'un hayatının son günlerini yaşadığı Mısır Apartmanı'ndaki evini müzeye dönüştürüyoruz. İnşallah 12 Mart'ta, yani İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında hizmete açıyoruz. Narmanlı Han 1831 yılından beri nice ünlü ismi ağırlamış, sembol mekanlar arasındadır. Burası da restore edilerek yeniden hayat buldu. Galata Mevlevihanesi, 1491 yılından beri tasavvuf dünyamıza ışık tutan, bunun yanında kültür ve edebiyat alanında pek çok önemli isme ev sahipliği yapan bir ibadethanedir. Restorasyonun ardından son 10 yıldır müze olarak tekrar faaliyete geçen bu mekanın değerini paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Galata Kulesi de restore edilerek yeniden şehrimize kazandırdığımız eserler arasında yer alıyor. Galataport Projesi tamamlandığında hem kültür sanat hayatına hem turizmle çok büyük katkılar sunacak bir atılımdır. Sadece turizm sektörüne 5 milyar dolarlık ilave katkı sağlaması beklenen Galataport, 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1.5 milyon gemi yolcusu potansiyeliyle dünya çapında bir projedir. Dünyanın tüm ünlü markaları bu mekanda yer almak için şimdiden arayış içindedir. İstanbul Modern ile İstanbul Resim ve Heykel müzeleri küresel düzeyde ilgi görmektedir. Nisan ayından itibaren Galataport'un faaliyete geçmesini bekliyoruz. Tarihi ve kültürel zenginliklerimizi ne kadar iyi korur ve geliştirsek millet olarak o kadar çok kazanırız.