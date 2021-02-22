Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli kentsel dönüşüm çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:



Kısa sürede teslim etmeyi hedeflediğimiz deprem konutlarının milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Afetleri engellemeyiz ama yıkıcı etkisini azaltabiliriz. 5 bin deprem konutumuzu da işte bu anlayışla hızla hayata geçiriyoruz. 7 ayrı alanda hemen inşaatlara başladık. Bugün ilk etapta yerinde yapılacak 1444 kont ve 208 konut ile rezerv alanında yapılacak 309 konutun temelini atıyoruz.

Bayraklı’da inşa edeceğimiz konutları İzmir’in ihtiyaç duyduğu stok dönüşüm konutları olarak da kullanacağız. Karaburun ilçesinde depremden etkilenen köylerde köy evleri yapacağız. Depremden 91 saat sonra sağ olarak ulaşılan Ayda bebeğimizin sevinciyle 84 milyon olarak kucaklaştığımız yer burasıdır. Bu alanı hem depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hatıralarını yaşatacak hem de deprem bilincinin hafızalarda kalmasını sağlayacak bir alan olarak düzenleyeceğiz. Rıza Bey apartmanı sakinlerinden burada ev sahibi olmak isteyenlere de aynı bölgede evlerini yapıp teslim edeceğiz.



Son 8 yıldır İzmir’de riskili yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik.



Yerinde gerçekleşen deprem dönüşümü 75 bin metrekarelik alanda yürütülüyor. Yatırım değeri 800 milyon lira. Depremin ardından sadece yaraları sarmakla kalmayıp kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırdık.

Çiğli ve Bergama’da TOKİ eliyle hayata geçireceğimiz millet bahçeleri aynı zamanda toplanma alanları olacak.



İzmir Ankara yüksek hızlı tren hattının yapımı devam ediyor. Halkapınar Otagar metro hattının yakında ihalesine çıkıyoruz. Şehrimize yakışan bir hizmet projesi olduğunu düşündüğüm İzmir Körfez Geçişi projemizin etütleri bitti. İmar planı çalışmaları ise sürüyor. Adnan menderes Havalimanı’nı baştan sona yeniledik ve şu anda hizmetinizde



İzmirli çiftçilerimize son 18 yılda 5,5 milyar lira tutarında destek sağladık. İzmir’deki 26 ilçemize doğal gaz getirdik. İnşalla kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızla tamamlayacağız.

Ülkemizin karşı karşıya olduğu afet gerçeğinden hareketle 2012’den itibaren kentsel dönüşüm seferliği başlattık.



Ekranda zaten şu anda animasyon olarak apartmanları görüyorsunuz. İnşallah bu güzellikte apartmanlarla Bayraklı’nın yeni hali bu şekilde olacak. Türkiye genelinde 1 milyon konutun yapımını gerçekleştirdik.



Son olarak mevcut yapılarının bir buçuk katına kadar yapacakların inşaat taahhüt işlerinde KDV oranını yüzde 18’den yüzde 1’e indirdik. Ayrıca yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyecek vatandaşlarımızın kredi tutarını arttırdık. İmkanı olan vatandaşlarıma afet riski altında olan binalarını hızla güçlendirmelerini veya gerekiyorsa yenilemeleri çağrısında bulunuyorum. Üzmeyeyim kırmayayım ama şahsen ben güçlendirmekten değil yenilemekten yanayım ve ben tüm vatandaşlarıma güçlendirin değil gelin yenileyin derim.



Bugüne kadar edindiğim tecrübeler bana bunu gösteriyor. Hiçbir hesap afet karşısında edindiğimiz yıkımlardan acılardan daha değerli daha üstün olamaz. İnşallah her bir vatandaşımızın bu dönüşümü hızla tamamlayacağına inanıyorum.

Şu Karabağ’ı İzmir’de biz ne zaman acaba farklı bir hale getireceğiz. Karabağ’ı nasıl modern bir şehir haline getireceğiz bunun özlemi ve hasreti içerisindeyim. O bölge bu haliyle bu şehre hiç yakışmıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından canlı yayında Göztepe Stadı'nın açılışı gerçekleştirildi.





