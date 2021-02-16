Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'ne milletin evine bu gazi mekana hoş geldiniz. Vefatının 700. senesinin devrinde Yunus Emre'yi rahmetle yad ediyorum. 2021 senesi tarihimiz ve kültürümüz açısından birçok önemli yıl dönümünü barındırıyor. Bu sene İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. yılıdır. Yine 2021 senesi Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümüne tekabül ediyor. 2021 yılını İstiklal Marşı ve Yunus Emre, ve Hacı Bektaş-ı Veli yılı ilan ettik.



'UNESCO TEMSİLCİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM'



UNESCO bu defa vefatının 700. yılı olması nedeniyle 2021 yılını Yunus Emre'ye adadı. Bu konudaki desteklerinden dolayı, Azerbaycan, Makedonya, Bosna Herkes... UNESCO'daki temsilcilerine teşekkür ediyorum. Yunus Emre ve Türkçe yılı kapsamında bizim Yunus ve Dünya dili Türkçe kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayesinde birçok etkinlikler düzenleyeceğiz. İnşallah mesajlarını tüm dünyaya ulaştırmaya çalışacağız.



'YUNUS'U HER DEM TAZE TUTAN SIR, İŞTE BU AŞKTIR'



1071 Malazgirt Zaferi'nin ardından ecdadımızın bu topraklarda yaptığı camiler, kervansaraylar... Anadolu'ya yeni kimlik kazandırmıştır. Hoca Ahmet Yesevi'den aldıkları destur ile bu yeni vatanın 4 bir yanında dergahlar kurdular. Nice hak aşığını yetiştiren bu dergahlar sevgi, kardeşlik ikliminin bütün Anadolu'yu kuşatmasını sağladı. Fütuhat ile fütüvvetin kök saldığı bu coğrafyada dünya tarihini değiştiren medeniyet adımı gerçekleşti. Yunus Emre'de bu dergahlarda yetişmiş Aşık Yunus olmuştur. Yunus, Tatpuk Emre'nin ocağında 40 yıl boyunca piştikten sonra ebediyeti kazanma, hayata ve mahluka aşk ile bakmata mihmarı oldu. İşitin ey yarenler aşk güneşe benzer, aşkı olmayan gönül misali taşa benzer, taş gönülde ne biter dilinde ahu tüter, nice yumuşak dese sözü savaşa benzer, aşk olan gönül yanar yumuşar muma döner..." vefatının üzerinden 7 asır geçmesine rağmen Yunus Emre'yi her dem taze tutan sır işte bu aşktır.



'TÜRKÇE DİLİMİZ, KİMLİĞİMİZDİR'



Mecnun'a çölleri aştıran, bülbülü ağlatan neyi inleten de yine aynı aşktır. O aşktır ki Alparslan'ı Anadolu'yu, Fatih Sultan'ı İstanbul yollarına düşürmüştür. O aştır ki İbrahim Ethem'e tahtını ve tacını terk ettirmiştir. Yunus Emre'de aşk medeniyetinin mimarı olmuştur. Anadolu'daki 700 yıllık varlığımızı temsil eden gönül eridir. Bir büyük mürşit, derin mütevekkildir. Bütün kinlerin, nefretlerin ihtirasların dışında sevelim sevilelim diyen yüce bir gönüldür. Dünya dediklerini bir gölgeliğe saydığı için delik delik olmuş bir yürektir. Derviş Yunus, bizim Yunus, aşık Yunus işte budur. O Türkçe'nin aşk ve mana dili olmasını sağlamıştır. Onun bize bıraktığı miras her bir dizesinin kelime kelime, her kelimesinin hece hece saçaklanarak, 700 yıllık tarihimizi bizim kılan Türkçe'mizdir. Türkçe dilimiz, kimliğimizdir. Asırlara sari kültürümüzün taşıyıcısıdır. Türkçemiz dertlilerin iç sızısı şairlerin alın yazısıdır" öyle diyor Banarlı.







