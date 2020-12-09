Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunuyor
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Canları pahasına Karabağ'ı işgalden kurtaran şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum.
Türkiye olarak bu haklı mücadeleye destek verdik.
44 gün süren çetin mücadeleler sonucunda hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında dalgalanıyor.
Milletimiz ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz 30 yıllık adaletsizliğe son verilmesinin sevincini yaşıyor.
Milletimizin tek parti CHP'sinin 1944 yılında Boraltan Köprüsü'nde ülkemize yaşattığı utançtan kurtarmış olduk.
Azerbaycan'a desteğimiz bundan sonra da devam edecektir.
Azerbaycan halkının haklı sevincine ortak olacağız.
Önümüzdeki süreçte atılacak adımlara ilişkin fikir alışverişinde bulunacağız.
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