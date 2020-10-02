Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: Yargımız hesabını soruyor!

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:



Salgın döneminde maske bulamayanlar kapımızı çaldı 153 ülkeye yardım gönderdik. Tedbirlerin önemini tekrar hatırlatmak isterim.



Sağlık sistemimizin her hangi bir sorunla karşılaşmadan hizmet edebilmesinde hastanelerimiz kadar sizlerin de desteği çok önemlidir.

Salgının üstesinden ancak 83 milyonun seferberlik duygusuyla hareket etmesiyle gelebiliriz.



Gezi olaylarından fitili ateşlenen saldırılar zincirinin hiçbiri tesadüfi değildir. Hepsinin hedefleri vardır.

Gezi olaylarından 15 Temmuz’a kadar yaşanan her hadisenin bir sonrakinin provası olduğunu bugün görüyoruz.

6-8 Ekim olaylarında vatandaşımızı sokağa çağıranlarla çukur eylemlerinde belediye araçlarını teröre tahsis edenler aynıdır.

Terör örgütü cana mala değil bölgedeki Kürt kardeşlerimizin mahremiyetine de el uzattı ambulanslar camiler bile hedef oldu.

Maalesef bu ülkede birilerinden hesap sorulamadığı dönemler yaşamıştır. Bu dönemler artık geride kalmıştır. Biz milletimize bir daha böyle bir acıyı yaşatmamakta kararlıyız. Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını soruyor.

Terörün yol açtığı maddi zararı bir şekilde tanzim edersiniz ancak azmettiricilerinden hesap sormazsanız acıyı dindiremezsiniz.

Ağır ağır ilerlese de adaletin gideceği yere er ya da geç muhakkak varacağına inanıyorum.

Yargımız bölücü örgütün uzantılarından 6-8 ekim olaylarının hesabını soruyor. AK Parti ne kadar geniş bir kitleye ulaşırsa milletimizin birliği ve beraberliği de o oranda kuvvetlenecektir.

Bizim kimseyi dışlama dışarıda bırakma gibi bir lüksümüz yoktur. Türkiye’nin en büyük siyasi partisi olarak bu çatı altından Türkiye’ye hizmet etmek isteyen herkese bizim içimizde yer vardır.



AK Parti'den küçük parçalar kopartarak bu davayı zayıflatma senaryolarını boşa çıkarmak için teşkilat yapımızı daha da güçlendireceğiz.

Büyük kongre sürecimizi hem muhasebemizi yapma hem kendimizi yenileme açısından fırsat olarak görüyorum.



Özellikle bir yıl içine 1 milyon üye kaydını sığdırma azmi ile yürümemiz lazım. Partimizi sürekli aktif ve canlı tutmalıyız.



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