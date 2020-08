Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİ



Başta Giresun olmak üzere bazı illeri etkileyen affette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Afet duyulduğu ilk andan itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla halkımızın yanında yer almıştır. Bölgede yürütülen durumu değerlendirdik. Sel bölgesindeki vergi mükelleflerini mücbir sebep kapsamına alıyoruz. Giresun'daki fail mükelleflerin vergi daireleriyle mal müdürlüklerine olan borçlarına da trecil ve taksit imkanı getiriyoruz. Hasar tespit çalışmalarının ardından yeniden inşa faaliyetlerine başlayacağız.



Yaşadığımız her afet bizi bu konuda daha kararlı hareket etmeye yöneltmektedir. Bizden sonraki nesillere inşallah daha güvenilir ve yaşanabilir bir ülke bırakacağız. Özellikle ekranda izlediğimiz, Giresun'un Dereli merkezinin nasıl olduğunu gördünüz. Aynı şekilde Espiye. Bütün buralarda Bakanlarımız olayın olduğu andan itibaren oraya geçtiler ve çalışmaları vatandaşlarımızla birlikte izleyerek atılması gereken adımları atıyorlar. Jandarmalarımız şehit oldu, vatandaşlarımız hayatını kaybetti, yaralılarımız hastanelerde. Bütün bunların takibini Bakanlarımız gerçekleştiriyor. Karayolları genel müdürümüz orada olmasına rağmen Ulaştırma Bakanımızın da orada olmasını istiyorum. Çöken köprüler var. Onların yeniden inşası, atılacak diğer adımların bakanlarımızın nezaretinde olsun istiyoruz.



"YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTIK"



Her ne kadar ufak tefek petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip olsak bile bunlar ihtiyacımızın yanında devede kulak kalıyordu. Enerji ihtiyacımızın sürekli yükselmesi dışarıya bağımlılığımızı artırması anlamına geliyordu. Cari açığı bir türlü kapatamıyorduk. Önce yerli ve milli imkanlarımızı seferber ederek enerjideki bu açığa kısmi bir çözüm getirmeye çalıştık. Ancak petrol ve doğalgazdaki dışa bağımlılığımız ciddi bir düzeydeydi. Yeni bir dönemi başlattık. Derin denizi aramak için sondaj gemimizi alarak Bismillah dedik. Fatih, Yavuz, Kanuni adını verdiğimiz bu derin deniz sondaj gemilerimizde dünyanın en büyük filolarından biri olduk.



"AKDENİZ'DE DE GÜZEL HABERLER ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"



Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımızı engellemek isteyenlere gerek zor kullanarak hakkımızı savunacağımızı gösterdik. Ege'de de Akdeniz'in en uzun kıyısına sahip ülke olarak, ülkemizin hakkını hukukunu çıkarlarımızın gereğini yerine getirdik. 9. sondajImızda ülkemizin bugüne kadar tespit ettiği rezervi bularak emeklerimizin karşılığını aldık. Karadeniz'de Sakarya Gaz sahası adını verdiğimiz bölgede 320 milyar metreküp rezerve sahip doğalgaz kaynağı keşfettik. Ülkemizin geleceği açısından bu müjdeyi geçtiğimiz Cuma günü paylaştık. İnşallah bu müjdenin devamı gelecek. Tek kuyu değil 2-3-4 devam edecek. Bu kuyuların fazla oluşu umutlarımızı çok daha arttırıyor. Gazın çıkarılması 2023'ü bulacaktır. Akdeniz'de de güzel haberler alacağımıza inanıyorum.



"EN ZORLU DÖNEMİ GERİDE BIRAKTIK"

Yıllardır dışarıya akıttığımız kaynaklarımızı hedeflerimizin geliştirilmesi için kullanacağız. Bize aşılmaz bentler olarak gösterilen kilden duvarları cesaretimiz ile yıktık geçtik. Maruz kaldığımız çifte standartlara, çiğnenen tehammüllere, ihanet edilen değerlere rağmen girdiğimiz yoldan dönmedik. Siyasette, ekonomide askeri alanda kendi kararları kendi alan kendi projelerini kendi uygulayan Türkiye inşa ettik. İnşallah en zorlu dönemi geride bıraktık. Ektiğimiz tohumların hasatını toplamanın, verdiğimiz fedarkarlıkların bedelini almanın vaktidir. Bu zorlu mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında olan herkesten Allah'tan razı olsun diyorum. Rabbim kimseyi teröriste terörist diyemeyen, darbeye darbe diyemeyen, düşmana düşman diyemeyen, milletinin sevinciyle sevinemeyen mankurtlardan eylemesin diliyorum. Siyasi rekabetler, ülkesinin ve milletinin çıkarları arasındaki farkı göremediği için kin husumet çukurunda boğulanları kendi akıbetleriyle baş başa bırakıyoruz. Bu kutlu yolda bize destek olan, bizi destekleyen herkesten Allah razı olsun. Diğer alanlarda bize diş geçiremeyenler hep yaptıkları gibi ekonomide bize saldırıyorlar. Halbuki ülkemiz toplamda 9 milyar dolara yaklaşan rezerviyle gayet iyi durumdadır. 2016 yılında altın rezervimiz 14 milyar seviyesindeydi. Hem dışarıdaki altını ülkemize getirerek, hem de altını Türk Lirası üzerinden alarak altın rezervimizi yaklaşık kat arttırdık. Türkiye döviz ve altın kıymetleri bakımından önemli güce sahiptir. En büyük rezervide Karadeniz'in altında bulduğumuzu tekrar hatırlatmak isterim. İnşallah bu müjdenin de devamı gelecektir.



Buradan gelen her kuruş kazanç, milletimizin hayat kalitesinin yükselmesini sağlayacak çalışmalara gidecektir. Her alanda milletimizin cebine ilave kaynak girişimi sağlayacağız. Bu hakikate rağmen ülkemizle ilgili olumsuz hava pompalayanların bir kısmı bunu zaten doğrusuna yanlışına bakmazsızın tahammüden yapıyor. Amaçları aslında siyasi sonuç almaktır. Ekonomiyi bir araç olarak kullanıyorlar.



YUNANİSTAN'IN NAVTEX İLANI



Yunanistan'ın bölgede böyle bir Navtex ilanına hakkı yoktur. Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak bir sıkıntıda asla ortada gözükmeyeceklerini bizim kadar Yunanlı komşularımızın da bilmesinde fayda mülaza ediyorum. Türkiye ne Oruç Gemimizin, ne ona refakat eden donanma ordumuzun faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır. Tam tersine bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonrasını düşünecek ve oraya çıkacak sonuçlara katlanacaklar Navtex ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır. Türkiye, yaklaşık 200 yıldır demokrasi, insan hakları batı merkezli doğup gelişen ve fakat evrensel değerler haline dönüşen bir çizginin takipçisidir.



"AB BİZE HİÇBİR ZAMAN DÜRÜST DAVRANMADI"



AB bize karşı hiçbir zaman dürüst davranmadı. Ülkemize karşı teröristleri destekliyorlar. Yunanistan'dan FETÖ'sü giriyor, PKK'lısı giriyor. Almanya'da bunlara oturum veriyorlar. Bir diğer kısmı da bakıyorsunuz Fransa'ya gidiyor. Ve bunlara buralarda ev sahipliği yapıyorlar. Dostluk bu mudur? Bunlarla başbaşa oturduğumuzda inkar ediyorlar. Bu ülkenin istiklali ve istikbali konusunda gerektiğinde hayatını feda etmeyi göze alan millete saygı duymuyor, yanında yer almıyor. Türkiye'ye karşı sergilediği ikiyüzlü tavır, Avrupa birliğininde sonu olmuştur. Artık dünyada kimse bu birliğe değerler olarak bakmıyor.



JOE BIDEN'IN SKANDAL SÖZLERİNE TEPKİ



Amerika'daki politikacıların Türkiye ile ilgili faşist planlarını gizleme gereği duymadan ifşa edilmesidir. Türkiye'de darbe ile yapamadıklarını, muhalefeti destekleyerek gerçekleştirmek istediklerini kameralar önünde söylemekten de çekinmiyorlar. Ya dostluğumuz var be. Oturup konuşmuşluğumuz var ya. Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsın. Ama kullandılar. Buna cevap vermesi gereken bizden önce muhalefet olmalıdır. Dikkat ederseniz ben cevap vermedim. Maalesef ülkemiz muhalefeti bu ağır ithama tüm şiddetiyle tepkisini koymak yerine konunun aylar sonra gündeme geldiği gibi bir zırvanın arkasına sığınmayı tercih etmiştir.



"MİLLETİN KARŞISINA ÇIKMAYA CESARET EDEMİYORLAR"



Hayatlarının hiçbir döneminde umutlarını millete bağlamamış, gözlerini hep dışarıya dönük buy siyasi anlayış Türkiye'nin en büyük ayıbı ve kaybııdır. Seçimlerde delikanlıca milletin karşısına çıkıp yarışmaya cesaret edemiyorlar. Bunun yerine şeytana papucu ters getirme gibi binbir dalavereye başvuruyorlar. Çareyi millette değil de dışarıda arayanlar için bundan daha büyük ibret olabilir mi. Biz Allah'ın izniyle 2023'te ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Muhalefet ısrarla sarıldığı faşist kafayı değiştirmezse korkarım 2028 seçimlerinde de aynı şeyi konuşuyor olacağız.



KORONAVİRÜS UYARISI



Aziz milletim dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan salgınla ilgili mücadelemiz sürüyor. Olumsuz bir görüntüyle karşı karşıyayız. Düğün cenaze tatil gibi toplu etkinlikler virüsün yayılma hallerine dönüştü. Buralarda yayılma alanı çok çok fazla. Can kaybında küçük de olsa artış yaşanıyor. Bundan dolayı üzgünüz. Türkiye bu illeti yenene kadar bu kurallara uyalım, uymayanları ikaz edelim. Bugün bir şey daha hatırlatacağım. Lütfen şu sigaralarınızı artık çöpe atın. Biliniz ki en büyük tehdit unsurlarından bir tanesi de o sigaradır. Kendi kendinize adeta ölüm fermanını imzalıyorsunuz o sigaranın dumanıyla. Bunu da bir kenara koymanız lazım. Her türlü toplu etkinliğe bu dönemde son verelim. Ben çok çok sevdiklerimin düğünlerine dahi bu sırada gitmiyorum. Kendilerini makamına davet ediyorum. Orada görüşüp hediyelerini veriyorum ve temennilerimi söyleyip uğurluyorum. Ülkemizin normalleşme adımlarını daha ileriye ulaştırmak için bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Hasta vefat ve yoğun bakım sayılarının belli bir çizginin altına düşürmeden huzura kavuşamayız. Türkiye'nin üretimde ihracatta istihdamda ulaşmaya çalıştığı başarılar salgının düşü seyrinden geçiyor.