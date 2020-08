Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Yarın AK Parti’nin kuruluşunu 19. yılına hep birlikte ulaşacağız. Bu akşam partimizin 19. kuruluş yılını büyük bir heyecanla kutlayacağız.

Ülkemizin dört bir yanına mührümüz vurduk. Her ilçemizde yatırımlarımız var.

Türkiye’yi her alanda adeta şaha kaldırdık. Geçmişte taş üstüne taş koymaya çalışan vatansever devlet adamları karşılarında her zaman CHP zihniyetini bulmuştur.

Biz de attığımız her adımda karşımızda ilk önce CHP ve ortaklarını bulduk.

Onlara rağmen biz bunları yaptık. Yapmaya devam ettik ve ediyoruz.

Şimdiye kadar neyi başardıysak CHP’nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık.

Gezi olaylarında çapulculara meydanları boş bırakmadık. Onlar o çapulcuların arkasında ve yanında yer aldılar.

17-25 Aralık'ta hükümetimize saldıran alçaklara 15 Temmuz'da FETÖ'cü teröristlere boyun eğmedik.

Hendek terörüyle vatanımızı parçalamak isteyenleri açtığı çukurlara biz gömdük.

19 yıl önce kefenimizi giyerek çıktığımız bu yolda alnımız ak başımız dik şekilde yürümeyi sürdürüyoruz.

19 yıldır olduğu gibi Allah ömür milletimiz de destek verdiği sürece Türkiye’ye hizmet sancağını daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz.

Bugün sayın Merkel ve AB Konseyi Başkanı ile bir görüşmem olacak.

CHP Genel Başkanı 15 Temmuz’da yine kışkırtma ve yalan siyasetiyle bunu gölgelemeye çalıştı.

O gece darbecilerin kendisine neden yol verdiğini açıklayamadı.

O geceye dair karanlık noktaları aydınlatmak varken tüm enerjisini darbeci alçakları aklamk için harcadı.

Ancak hakikatlerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır.

CHP Genel Başkanı er ya da geç bu gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Kendisine tavsiyemiz sağa sola çamur atmak yerine şüphe bulutlarını dağıtmasıdır.

AYASOFYA'YI 86 YIL SONRA İBADETE AÇTIK

86 yılın ardından Ayasofya Camii’ni yeniden ibadete açtık.

Gençlik yıllarımızın rüyası olan bu hedef “zincirler kırılsın Ayasofya açılsın” sloganları attığımız Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasının milletimize, ümmete ve tüm insanlığa tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

86 yıl aradan sonra tekrar buranın ibadete açılmış olması bizler için gerçekten mutlulukların en büyüğü. Rabbim bize bunu nasip etti. Tüm İslam alemi ayrı bir mutluluğun içinde.

Tabii kimler memnun kimler değil o da işin ayrı bir yanı.

BEYRUT'TAKİ PATLAMA

Kurban Bayramımız maalesef koronavirüs salgınının gölgesi altında biraz buruk geçti.

Bayram sonrası Lübnan’dan gelen acı haberler yüreklerimiz dağlandı.

Birileri gibi şov yapmak için değil ezeli ve ebedi kardeşliğimiz için Lübnan’dayız.

Macron filan bunların derdi tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak.

Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz insani ve İslami görevimizi yaptık.

Maalesef mezhep taassubundan kurtulamayan İslam dünyasında ülkelerimiz var.

Ne mezhep ne ırki taassup. Bizim inancımızda bu yok.

Türkiye hiçbir çıkar peşinde koşmadan Lübnan halkının yanında olmaya devam edecektir.

DOĞU AKDENİZ'DE GERİLİM

Türkiye’nin dış siyasette aktif bir yol izlemesi birilerini rahatsız etmektedir.

Ülkemizin Doğu Akdeniz’deki haklarını garanti altına alma yolundaki adımları hem iç hem de dış politikada turnusol kağıdına dönüşmüştür.

CHP ülkemize destek vermek yerine Yunan medyasının ağzıyla konuşmayı tercih etmiştir.

Doğu Akdeniz’de Türkiye bugüne kadar ne yaptıysa meşruiyet temelinde ve Libya ile yaptığı mutabakat muhtıraları çerçevesinde yapmıştır.

KİMSE KENDİSİNİ DEV AYNASINDA GÖRMEMELİ

Hiçbir yabancı ülke şirket ya da geminin deniz yetki alanlarımıza arama çıkarma faaliyetinde bulunamayacağını dile getirdik.

Ancak son dönemde Doğu Akdeniz’e sahili olmayan bir ülkenin kışkırtmalarıyla Yunanistan ve Rum yönetiminin yanlış adımlar attığını görüyoruz.

Çok açık net konuşuyorum şov peşinde koşmayın. Kimse kendini dev aynasında görmemeli. Açık, net konuşuyorum, şov peşinde de koşmamalı.

Şimdiye kadar Yunanistan ile sorunlarımızın çözümünü hep müzakere masasında aradık.

Buradan şu gerçeğin altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum bizim kimsenin hakkında gözümüz yok ancak hiçbir ülkeye de hakkımızı yedirmeyiz.

Oruç Reis’in pazartesi başlattığı çalışma Türkiye’nin BM’ye bildirdiği kıta sahanlığı içindedir.

Oruç Reis bölgede 23 Ağustos'a kadar faaliyetlerini sürdürecektir.

Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de ortaya koyduğu tavır art niyetlidir. Türk kıyılarına 2, Yunan anakarasına ise 580 kilometre uzaklıktaki Meis Adası üzerinden deniz yetki alanı talep etmek akılla ve sağduyu ile izah edilemez

10 kilometrekarelik bir alanın 40 bin kilometrekare deniz alanına sahip olduğu iddiası, uluslararası hukuk açısından hem komik hem de temelsizdir. Yunanistan'ı, Türkiye'nin hak ve hukukuna riayet etmeye tekrar davet ediyorum.

Akdeniz'de gerginliği artıran Türkiye değil, Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok saymaya çalışan Rum-Yunan zihniyetidir.

Biz asla gereksiz macera veya gerilim aramıyoruz.

Benim batı Trakya’daki soydaşlarımıza saldıranlar bilsinler ki bunun uluslararası hukukla da diğer yöntemlerle de hesabını verirler.

Soydaşlarımızın hukukunu korumak bizim görevimizdir.

KORONAVİRÜS UYARISI

Koronavirüs salgını hayatımızda pek çok şeyi kökten değiştirdi.

Çalışmalarımızı virüs gerçeğine göre yeniden dizayn ediyoruz.

Maskeyi takmalıyız. Bakıyorsunuz maskeyi çenesinin altına koymuş. Bu olmaz.

Hastanelerimiz yeterli sayıda hatta dünyaya göre çok daha fazla bir konumdayız.

Böyle olduğuna göre bizler maskeye, mesafeye, temizliğe dikkat edeceğiz ki öte yandan hastanelerimiz en modern anlamda var.

Doktorlarımız büyük çabalar sarf etti, ediyorlar. Ambulanslarımız her an seferberlik halinde.

Ama halkımız da bizi anlasın

Yani toplu yerlerdeki birçok yapılan eğlencelere filan ara verin ya.

Bu dönemde de eğlencelere vesaire ara verin.

Herhalde hastane yataklarında komada yatmaktansa eğlenceye ara vermek daha evladır.

Bunları yapmayalım aileleri üzmeyelim.